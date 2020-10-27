Емілі Ратаковскі оголосила про вагітність: хто ще з моделей чекає дитину

У модельному світі трапився справжній бебі-бум – Емілі Ратаковскі оголосила про свою вагітність. Разом з нею поповнення в родині чекають наречена "танцюючого мільйонера" Джанлуки Ваккі – Шерон Фонсека, а Коко Роша готується стати багатодітною мамою.

OBOZREVATEL розповідає, хто з моделей знаходиться в цікавому положенні.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі прославилася після того, як з'явилася в популярному серіалі "АйКарлі", де зіграла роль Таші. Після цього з гарною дівчинкою уклали контракт в модельному агентстві Ford Models та почала зніматися в рекламі й фотосесіях. Крім того, вона зіграла ролі в кліпах "Blurred Lines" Робіна Тіка і "Love Somebody" групи Maroon 5. Однак, широку популярність Ратаковскі принесли численні еротичні і відверті фотосесії. Зокрема, вона з'явилася голою на обкладинці журналу treats!, що вона пов'язує зі зйомкою в двох гучних кліпах.

У 2018 році Ратаковскі вийшла заміж за актора та продюсера Себастьяна Бір-Маккларда. 26 жовтня 2020 року модель оголосила про свою першу вагітності і розмістила зворушливе відео у себе в Instagram.

Емілі Ратаковскі незабаром стане мамою www.instagram.com/p/CG0nQulM_sp

Коко Роша

Коко Роша, незважаючи на свої 32 роки, вже заслужила звання легенди модельного бізнесу. Все завдяки її незвичайній фотогенічності, а також дару "оживати" на фото. Крім того, модель була однією з перших, хто висловився проти "жорстких порядків" у моделінгу з приводу ваги. Зокрема, Роша виступила проти поширених харчових розладів, якими часто страждають моделі в гонитві за "ідеальними параметрами".

Сама Роша успішно поєднує улюблену роботу і особисте життя, а кар'єра на подіумі не завадила їй ще в 2010 році вийти вдало заміж і народити двох дітей – дочку Айон і сина Айвера. 29 липня 2020 року модель повідомила, що разом з чоловіком очікує появи третього малюка.

Коко Роша чекає на третю дитину www.instagram.com/cocorocha

Ельза Госк

Шведська модель Ельза Госк своєю модельною кар'єрою зобов'язана батькові, який відправив її фотографії в кілька модельних агентств. Після цього Хоск знімалася в рекламі для Levi's, Vagabond і H & M Divided. Крім того, модель позувала для обкладинок Elle, Cosmopolitan, Damernas Värld, Plaza Magazine. Також Хоск брала участь в показах Крістіана Діора, Джона Гальяно, Dolce & Gabbana та інших відомих модних брендов.

Сьогодні дівчина займає 15-е місце в списку найсексуальніших моделей світу, а в 2016 році відкривала показ мод Victoria's Secret.

З 2015 року Хоск знаходиться у стосунках з британським бізнесменом Томом Дейлі. Через п'ять років модель оголосила про те, що очікує народження первістка.

Вагітна Ельза Госк www.instagram.com/hoskelsa

Ромі Стрейд

Ромі Стрейд родом з Нідерландів – саме там в 2009 році почалася її кар'єра моделі. Дебют на подіумі відбувся в 2011 році на Christopher Kane в Нью-Йорку. Крім того, брала участь в показах H & M, Victoria's Secret, Phillip Lim, Vera Wang, Alexander McQueen, Burberry. У 2014 році вона була запрошена на підсумковий показ Victoria's Secret, а з 2015 року є однією з "ангелів" модного бренду.

З 2010 року Стрейд знаходиться у стосунках з Лоренсом ван Ліувеном, сином телеведучого з Нідерландів – Бертом ван Ліувеном. Пара таємно одружилася восени 2018 року, про що повідомили Vogue Нідерланди. 28 травня 2020 року стало відомо, що пара чекає первістка.

Ромі Стрейд на обкладинці журналу www.instagram.com/romeestrijd

Шерон Фонсека

Дружина "танцюючого мільйонера" Шерон Фонсека розпочала свою модельну кар'єру ще в ранньому дитинстві, почавши зніматися для рекламних роликів і фотосесій. Дівчинку цікавив світ моди і фотомистецтво. Фонсека закінчила Університет Майамі за фахом "дизайнер одягу" і активно займається розкруткою свого бренду. Крім того, з юних років модель виходила на подіум у купальниках різних брендів, а також брала участь у фотосесіях в нижній білизні.

З 2018 року Шерон зустрічається з "танцюючим мільйонером" Джанлукою ВАК, за особистим життям пари стежить близько 18 мільйонів передплатників. 10 травня 2020 року пара оголосила про те, що вони чекають первістка, а 14 липня повідомили, що очікують на дочку.

Джанлука Ваккі очікує первістка www.instagram.com/p/CGu_02Qj3qX

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що супермодель і актриса Емілі Емілі Ратажковскі оголосила про свою вагітність. 29-річна дівчина чекає первістка.