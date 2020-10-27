Емілі Ратаковскі оголосила про вагітність: хто ще з моделей чекає дитину

У модельному світі трапився справжній бебі-бум – Емілі Ратаковскі оголосила про свою вагітність. Разом з нею поповнення в родині чекають наречена "танцюючого мільйонера" Джанлуки Ваккі – Шерон Фонсека, а Коко Роша готується стати багатодітною мамою.

OBOZREVATEL розповідає, хто з моделей знаходиться в цікавому положенні.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі прославилася після того, як з'явилася в популярному серіалі "АйКарлі", де зіграла роль Таші. Після цього з гарною дівчинкою уклали контракт в модельному агентстві Ford Models та почала зніматися в рекламі й фотосесіях. Крім того, вона зіграла ролі в кліпах "Blurred Lines" Робіна Тіка і "Love Somebody" групи Maroon 5. Однак, широку популярність Ратаковскі принесли численні еротичні і відверті фотосесії. Зокрема, вона з'явилася голою на обкладинці журналу treats!, що вона пов'язує зі зйомкою в двох гучних кліпах.

У 2018 році Ратаковскі вийшла заміж за актора та продюсера Себастьяна Бір-Маккларда. 26 жовтня 2020 року модель оголосила про свою першу вагітності і розмістила зворушливе відео у себе в Instagram.

Коко Роша

Коко Роша, незважаючи на свої 32 роки, вже заслужила звання легенди модельного бізнесу. Все завдяки її незвичайній фотогенічності, а також дару "оживати" на фото. Крім того, модель була однією з перших, хто висловився проти "жорстких порядків" у моделінгу з приводу ваги. Зокрема, Роша виступила проти поширених харчових розладів, якими часто страждають моделі в гонитві за "ідеальними параметрами".

Сама Роша успішно поєднує улюблену роботу і особисте життя, а кар'єра на подіумі не завадила їй ще в 2010 році вийти вдало заміж і народити двох дітей – дочку Айон і сина Айвера. 29 липня 2020 року модель повідомила, що разом з чоловіком очікує появи третього малюка.

Ельза Госк

Шведська модель Ельза Госк своєю модельною кар'єрою зобов'язана батькові, який відправив її фотографії в кілька модельних агентств. Після цього Хоск знімалася в рекламі для Levi's, Vagabond і H & M Divided. Крім того, модель позувала для обкладинок Elle, Cosmopolitan, Damernas Värld, Plaza Magazine. Також Хоск брала участь в показах Крістіана Діора, Джона Гальяно, Dolce & Gabbana та інших відомих модних брендов.

Сьогодні дівчина займає 15-е місце в списку найсексуальніших моделей світу, а в 2016 році відкривала показ мод Victoria's Secret.

З 2015 року Хоск знаходиться у стосунках з британським бізнесменом Томом Дейлі. Через п'ять років модель оголосила про те, що очікує народження первістка.

Ромі Стрейд

Ромі Стрейд родом з Нідерландів – саме там в 2009 році почалася її кар'єра моделі. Дебют на подіумі відбувся в 2011 році на Christopher Kane в Нью-Йорку. Крім того, брала участь в показах H & M, Victoria's Secret, Phillip Lim, Vera Wang, Alexander McQueen, Burberry. У 2014 році вона була запрошена на підсумковий показ Victoria's Secret, а з 2015 року є однією з "ангелів" модного бренду.

З 2010 року Стрейд знаходиться у стосунках з Лоренсом ван Ліувеном, сином телеведучого з Нідерландів – Бертом ван Ліувеном. Пара таємно одружилася восени 2018 року, про що повідомили Vogue Нідерланди. 28 травня 2020 року стало відомо, що пара чекає первістка.

Шерон Фонсека

Дружина "танцюючого мільйонера" Шерон Фонсека розпочала свою модельну кар'єру ще в ранньому дитинстві, почавши зніматися для рекламних роликів і фотосесій. Дівчинку цікавив світ моди і фотомистецтво. Фонсека закінчила Університет Майамі за фахом "дизайнер одягу" і активно займається розкруткою свого бренду. Крім того, з юних років модель виходила на подіум у купальниках різних брендів, а також брала участь у фотосесіях в нижній білизні.

З 2018 року Шерон зустрічається з "танцюючим мільйонером" Джанлукою ВАК, за особистим життям пари стежить близько 18 мільйонів передплатників. 10 травня 2020 року пара оголосила про те, що вони чекають первістка, а 14 липня повідомили, що очікують на дочку.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що супермодель і актриса Емілі Емілі Ратажковскі оголосила про свою вагітність. 29-річна дівчина чекає первістка.