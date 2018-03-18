Джанабаєва показала фото сина Меладзе

Дружина відомого російського співака Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва показала фото старшого сина Кості, який народився, коли чоловік був у шлюбі з іншою жінкою.

Знімок з'явився на сторінці Джанабаєвої в соцмережі Instagram. Як передає Woman Hit, в лютому Кості виповнилося 14 років.

Валерій Меладзе розлучився чотири роки тому і одружився на Джанабаєвої, коли вона чекала другого сина на ім'я Лука.

Відзначається, що останні роки дружина Меладзе все рідше показувала Костю публіці.

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