Джанабаєва показала фото сина Меладзе

Дружина відомого російського співака Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва показала фото старшого сина Кості, який народився, коли чоловік був у шлюбі з іншою жінкою.
Знімок з'явився на сторінці Джанабаєвої в соцмережі Instagram. Як передає Woman Hit, в лютому Кості виповнилося 14 років.
Валерій Меладзе розлучився чотири роки тому і одружився на Джанабаєвої, коли вона чекала другого сина на ім'я Лука.
Відзначається, що останні роки дружина Меладзе все рідше показувала Костю публіці.
Як писав "Обозреватель", раніше з'явилися деталі про весілля дочки Меладзе.