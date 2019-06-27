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"Дуже люблю російський народ": Кікабідзе захотів примирення Грузії і Росії

4.4тЧитати матеріал російською

Відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе висловив віру в примирення своєї держави з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю "КП", засумнівавшись в тому, що доживе до цього дня. При цьому артист зізнався в любові російського народу.

"А з нами знаєте, як буде? Одного разу ми помиримося. І якщо буду живий, у чому дуже сумніваюся, я перший приїду на концерт в ім'я цього великого миру. І буду співати. Я дуже люблю російський народ. Дуже", - заявив він.

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"І люди наших країн, на мою думку, повинні жити з піснею, з квітами, без стрілянини, ратуючи за свою країну. А так у нас одні неприємності", - сказав Кікабідзе.

Кікабідзе захотів миру з РФ

Кікабідзе захотів миру з РФ

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кікабідзе гнівно висловився про протести в Грузії, де тисячі місцевих жителів виступили проти Росії.

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Особа
Вахтанг Кікабідзе
Місце
Грузія
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Пой у себя в хижине, старый. Всё что ты хотел сделать и сказать - сказал и сделал. обратной дороги нет.
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Livesey David
Livesey David
Вот же ублюдок лицемерный, бабки кончились и сразу про любовь и концерты в России заговорил.
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Оно конечно хорошо жить в мире с соседями, но не с вечно пьяным гопником на одной лестничной площадке! Где те русские, которых можно считать адекватными? Единицы.
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de lik
de lik
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !, кастрюлю сними, мир другой, скакунам уже не верят
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