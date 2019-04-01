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"Дурний пінгвін": чоловік Пугачової підняв паніку через "жирне тіло"

1.1тЧитати матеріал російською

Російський шоумен і комік Максим Галкін виявився незадоволений своїм зовнішнім виглядом, про що поділився з шанувальниками в Instagram.

"Дурний пінгвін боязко ховає тіло жирне в гримерці. З животиком час щось робити", – поскаржився в мережі чоловік співачки Алли Пугачової.

При цьому Галкін відзначав, що любить смачно і рясно поїсти, при цьому у нього немає часу на спортивний зал, щоб впоратися із зайвою вагою.

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"Як перестати жерти?.. Подивлюсь у дзеркало - хочу одразу сісти на дієту. Подивлюсь на бутерброд - хочу з'їсти. Ховаю бутерброд - через п'ять хвилин знаходжу по запаху і їм. Їм одні вуглеводи - мрію про прес. На піст не схоже, на дієту теж. Думаю, - головне, почати. Коли? Звичайно, завтра, адже буде понеділок. Але знаю, що вже у вівторок покладу надії на наступний понеділок", – написав у мережі артист.

"Дурний пінгвін": чоловік Пугачової підняв паніку через "жирне тіло"

Скріншот

"Дурний пінгвін": чоловік Пугачової підняв паніку через "жирне тіло"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Галкін зняв веселе відео, на якому випадково засвітив себе оголеним.

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Особа
Максим Галкін
Місце
Росія
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