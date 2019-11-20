Багато знакових і позитивних речей для українського шоу-бізнесу сталося в 2019, якими він може переможно доповнити свою копілочку саме в цей рік свині. Серед беззаперечних здобутків – і той факт, що перший енергонезалежний український рок-фестиваль "Дунайська Січ" запустив на орбіту власний двомовний (UA-RU) альманах "Рок-н-рольна Бессарабія". Ось-ось нове музичне видання побачить світ і концентровані фотографічні спогади про українське фестивальне життя Одещини в 2019 році, з нотами пісень про Дунай, будуть надіслані в фонди провідних публічних бібліотек Європи, в ООН, ЮНЕСКО та в Бібліотеку конгресу США, не враховуючи зацікавлену діаспору, бібліотеки й навіть перукарні Одещини тощо.

Звісно, альманах "Рок-н-рольна Бессарабія" зовсім не претендує на читацькі лаври "Божественної комедії" Данте чи то пак численних альманахів відомих американських рок-фестивалів. Але тому, хто захоче "Рок-н-рольну Бессарабію" відкрити й прочитати, символ "Дунайської Січі" Козак Мамай з гітарою в 200 кольорових сторінках покаже усі красоти сучасної Бессарабії та її наймасштабнішого рок-фестивалю в Ізмаїлі.

Козак Мамай з гітарою стане тим гідом, який із вправністю козаків флотилії Антіна Головатого при вирішальному штурмі Ізмаїла Суворовим, проведе свого читача від моменту найпершої фестивальної пісні в буремному 2014 у виконанні лідера групи OLEUM Сергія Хоменка до пісні на Водохрещу 2019, коли президентом ДС став відомий в Бессарабії сонячний енергетик і меценат Віктор Куртєв, зусиллями якого, власне, фестиваль отримав друге дихання й фінансування.

Далі подорож "Рок-н-рольною Бессарабією" пролягає крізь нетрі фестивальних подій, інформації, інтриг, ба, навіть скандалів з присмаком політики, а закінчується розповіддю про нову традицію – в місті сили Бессарабії в Криничному на березі Ялпуга на фестивальному afterparty поласувати зі свіжоспеченим бездріжджевим хлібом свіжозроблену президентом янійку з молодого баранчика.

Ноти найвідоміших пісень про Дунай, що також є частиною рок-альманаха, можливо, одного разу стануть у нагоді тим музикантам і етнографам, які захочуть вивчати особливості багатонаціональної музичної культури Бессарабії й Подунав’я, щоб зрозуміти витоки й феномен тої шаленої взаємодії з музикою багатонаціональної аури в Ізмаїлі, де під враженнями виступу "ТаRuta" с НАОНІ на фестивальній сцені байкер-прикордонник освідчувався у коханні, а всі глядачі на Алеї Дружби народів і зірки на бекстейджі, затамувавши подих, чекали, коли ж вона,,,, скаже "так".

Насамкінець відкрию ще одну деталь події. Насправді зовсім не пафос надихнув на створення "Рок-н-рольної Бессарабії". Поштовхом стала фраза Віктора Желдакова, колишнього відомого в 90-х концертного директора Ірини Білик, який нині мешкає в Ізмаїлі і є справжнім рок-н-рольним серцем фан-клубу ДС та головою чи не єдиного активно діючого благодійного фонду "Буду жить!", що системно опікується місцевими дітками-інвалідами. Він якось обмовився, що особливі діти Бессарабії, попри фізичну недугу, дуже музичні й люблять довше інших дітей роздивлятися кольорові журнали. Тож захотілося зібрати саме для них найкращі фото та журналістські матеріали про фестиваль, аби бессарабські діти з особливими потребами могли пишатися своєю батьківщиною та її талановитим і добродійним багатонаціональним народом в дружній компанії Козака Мамая з гітарою. Інтернет, звісно, добра річ, але його занадто багато, а й потримати в руках щось красиво-надруковане інколи теж хочеться.

І цьогоріч у грудні Святий Миколай разом із традиційними цукерками подарує всій особливій бессарабській малечі "родзинку" – перший випуск "Рок-н-рольної Бессарабії" . А в ній – запрошення на 3 дні гарного фестивального хеві-металу у травні та звістка про те, що в 2020 році, як і на відомому угорському рок-фестивалі Sziget в Будапешті, на "Дунайській Січі" в Ізмаїлі вперше в Україні буде створена спеціальна зона для "меломанів на візках".

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