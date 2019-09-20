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20 вересня • оновлено в 17:30
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"Друзям" — 25 років: як змінилися герої легендарного серіалу

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В цьому році культовому комедійному серіалу 90-х під назвою "Друзі" виповнюється 25 років.

За цей час американський ситком полюбився мільйонами глядачів з усього світу, а шанувальники досі цитують уривки з нього. Також фанатам настільки сподобалася історія про шістьох друзів з Нью-Йорка, що вони знову і знову переглядають серіал, сміючись і плачучи разом з героями.

На честь ювілею серіалу OBOZREVATEL зібрав знімки, які наочно показують, як герої виглядали в момент нашого з ними знайомства і зараз.

"Друзям" — 25 років: як змінилися герої легендарного серіалу

Серіал "Друзі"

Фото: stylist.co.uk

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"Друзі" — це комедійний американський ситком, який вийшов на телевізійні екрани 22 вересня 1994 року і протягом десяти сезонів розповідав про життєві пригоди шістьох друзів з Нью-Йорка: Моніки, Рейчел, Фібі, Чендлера, Джої і Росса. Спочатку він повинен був називатися "Кафе Безсоння", потім його перейменували в "Друзі, як ми", "Шестеро, як один" і тільки в кінці прийшли до тієї назви, під якою серіал і вийшов.

Кортні Кокс (Моніка Геллер)

"Друзям" — 25 років: як змінилися герої легендарного серіалу

Дженніфер Еністон (Рейчел Грін)

"Друзям" — 25 років: як змінилися герої легендарного серіалу

Ліза Кудроу (Фібі Буффе)

"Друзям" — 25 років: як змінилися герої легендарного серіалу

Меттью Перрі (Чендлер Бінг)

"Друзям" — 25 років: як змінилися герої легендарного серіалу

Метт Леблан (Джої Тріббіані)

"Друзям" — 25 років: як змінилися герої легендарного серіалу

Девід Швіммер (Рос Геллер)

"Друзям" — 25 років: як змінилися герої легендарного серіалу

Зазначимо, що з моменту свого виходу серіал "Друзі" отримав не лише прихильність мільйонів глядачів по всьому світу, а й величезну кількість нагород, серед яких найпрестижніші телевізійні нагороди "Eммі" і "Золотий глобус".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Google Google випустила "пасхалки" до 25-річного ювілею серіалу "Друзі".

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Особи
Дженіфер Еністон Кортні Кокс Метт Леблан Меттью Перрі Девід Швіммер
Тег
серіал Друзі / Friens
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