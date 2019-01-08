Дружина Ступки блиснула шикарною фігурою в тісному боді: гаряче фото

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча і фітнес-блогер Поліна Логунова поділилася гарячим знімком з роздягальні.

Відповідний знімок, де зірка одягнена в чорне боді, що вигідно підкреслює фігуру, вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

"Ми думаємо, що ми правильно думаємо. Правота потрібна тільки нещасній людині, щасливій байдуже, за ким залишиться останнє слово. Нам здається, що опинившись десь, у нас було б так багато щастя, але правда в тому, що ми там, де ми є, і не робимо все можливе для того, щоб опинитися там, де ми хочемо, а якщо робимо – ми там опиняємося", – підписала вона під фото.

Користувачі погодилися з Логуновою, зазначивши, що вона зробила розумну і актуальну заяву.

"Дуже красиві і для мене зараз актуальні слова. Треба час від часу нагадувати собі про це", "Приємно читати розумні думки", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні Логунова поділилася лайфхаком про те, як провести новорічний корпоратив, щоб алкогольні напої не збивали з ніг.