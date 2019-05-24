Другий номер журналу Obozrevatel: зірка "Кварталу 95" і більше цікавого контенту

OBOZREVATEL випустив другий номер свого нового проекту — журналу для українців, які шукають якісну й цікаву подачу в друкованих ЗМІ.

Обкладинку прикрасила українська співачка, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук.

На обкладинці другого номера — Марта Адамчук

В ексклюзивному інтерв'ю зірка розповіла про останні кар'єрні перемоги й поділилася найпотаємнішим.

Зірка номеру Журнал Obozrevatel

Цього разу редакція підготувала ще більше цікавого контенту — кількість сторінок журналу збільшилася до 104. Для літнього випуску була розроблена спеціальна подача — великий блок матеріалів для любителів подорожей, кулінарна рубрика, а також виразність кольорового рішення.

Рубрика Travel

Рубрика Show

Рубрика Smak

Видання відрізняє принципово новий формат подачі інформації. Візуальна концепція дозволяє зрозуміло та цікаво розповісти про найважливіші теми. Загальний тон номера підкреслює слоган OBOZREVATEL "Кожен знайде своє".

Крім того, тепер читачі зможуть знайти на сайті теми, які сподобалися, використовуючи QR-код, розміщений на сторінках журналу.

Шукайте свіжий номер!

Міста: Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Житомир, Одеса, Львів, Чернівці

Мережі: Ашан, Епіцернтр, VARUS, кіоски преси

А ще: аеропорти Бориспіль, Жуляни, Львів

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