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"Досить сис*ки показувати": Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

2.2т Читати матеріал російською

Зірка популярного українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли похвалилася витонченою фігурою в нижній білизні.

На фото актриса позує в розстебнутій сорочці, демонструючи оголені груди. Так, фото вона поділилася в Instagram, де фоловери завалили дівчину компліментами і назвали її "карколомною".

Ліза Василенко

Ліза Василенко

instagram@elizabethvasilenko

"Ти можеш купити 3 будь-які речі, але з урахуванням того, що вони починаються на першу букву твого імені, що б це було?", – запитала зірка у своїх шанувальників.

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"Досить вже сис*ки показувати", – обурилися в мережі. "Нереальна", "Яка ж ти красивая", "Красуня", – написали користувачі.

"Досить сис*ки показувати": Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

instagram @ elizabethvasilenko

"Досить сис*ки показувати": Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

instagram@elizabethvasilenko

"Досить сис*ки показувати": Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

instagram@elizabethvasilenko

"Досить сис*ки показувати": Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

instagram@elizabethvasilenko

"Досить сис*ки показувати": Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

instagram@elizabethvasilenko

Відзначимо, раніше Ліза Василенко зустрічалася з актором Олександром Петренко, який є її колегою по серіалу і виконує роль Паші. Пара розлучилася одразу після Дня закоханих, так як, за їхніми словами, відносини перестали приносити радість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила груди і тату в зоні бікіні.

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