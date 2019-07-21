"Досить сис*ки показувати": Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

Зірка популярного українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли похвалилася витонченою фігурою в нижній білизні.

На фото актриса позує в розстебнутій сорочці, демонструючи оголені груди. Так, фото вона поділилася в Instagram, де фоловери завалили дівчину компліментами і назвали її "карколомною".

Ліза Василенко instagram@elizabethvasilenko

"Ти можеш купити 3 будь-які речі, але з урахуванням того, що вони починаються на першу букву твого імені, що б це було?", – запитала зірка у своїх шанувальників.

"Досить вже сис*ки показувати", – обурилися в мережі. "Нереальна", "Яка ж ти красивая", "Красуня", – написали користувачі.

instagram @ elizabethvasilenko

instagram@elizabethvasilenko

instagram@elizabethvasilenko

instagram@elizabethvasilenko

instagram@elizabethvasilenko

Відзначимо, раніше Ліза Василенко зустрічалася з актором Олександром Петренко, який є її колегою по серіалу і виконує роль Паші. Пара розлучилася одразу після Дня закоханих, так як, за їхніми словами, відносини перестали приносити радість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила груди і тату в зоні бікіні.

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