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"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото

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Скандальна українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику за вульгарне фото.

В Instagram артистка опублікувала знімок, на якому позує в жовтому одязі та взутті. При цьому користувачі мережі звернули увагу на "загадкове приміщення", в якому перебувала дівчина, розкритикувавши її позу.

"Що за стрьомне місце, де ви є?" "Навіщо такі пози?" "Досить ноги розтуляти", "Поза з натяком", "Бананові мрії", "Що за звичка, як гопники, ноги розтуляти?" "Несмачна суміш гламуру і гопоти", – пишуть коментатори.

Новини
"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото
"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Седокова розгнівала шанувальників роликом, на якому була зображена в вульгарному образі і матюкалася.

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Особа
Анна Сєдокова
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Лакатыш Василий
Лакатыш Василий
Може дехто й полаяв, а я навпаки похвалив би. А якщо б ще і без штанів би була, то іще більше би похвалив. Може вона так і хотіла, але її сказали, що так у пресу не можна.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Золотой дождь у нее в голове ...
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