"Досить ноги розтуляти!" Сєдокову розгромили за вульгарне фото

Скандальна українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику за вульгарне фото.

В Instagram артистка опублікувала знімок, на якому позує в жовтому одязі та взутті. При цьому користувачі мережі звернули увагу на "загадкове приміщення", в якому перебувала дівчина, розкритикувавши її позу.

"Що за стрьомне місце, де ви є?" "Навіщо такі пози?" "Досить ноги розтуляти", "Поза з натяком", "Бананові мрії", "Що за звичка, як гопники, ноги розтуляти?" "Несмачна суміш гламуру і гопоти", – пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Седокова розгнівала шанувальників роликом, на якому була зображена в вульгарному образі і матюкалася.

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