Дорофєєва та MONATIK засвітилися в київському випуску відомого Youtube-шоу: перше фото

Мультиариіст MONATIK і українська співачка Надя Дорофєєва знялися у випуску популярного YouTube-шоу Comment Out.

Спільне фото артистів зі зйомок виявилося в розпорядженні OBOZREVATEL. Стало відомо, що команда шоумена Олександра Гудкова Чікен Каррі спеціально приїхала до Києва з Росії, щоб зібрати разом топових артистів України.

У шоу з'являться реп-виконавиця Alyona Alyona і український блогер YanGo. Гумористичне протистояння MONATIK і Наді Дорофєєвої – кому з них дістанеться більша частина покарань? І музичний привіт з Києва від Гудкова і Alyona Alyona. Відео з'явиться на YouTube 30 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Регіна Тодоренко засвітила білизну в ефірі Comment Out.

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