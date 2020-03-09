"Вчить приймати страшне": дочка Заворотнюк зізналася в почуттях через хворобу матері

Дочка популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк, у якої запідозрили рак мозку (гліобластому), Анна розповіла про важкий період в її житті.
Публікація з'явилася в неділю, 9 березня, на сторінці в Instagram. Дівчина також показала нове фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Чорна смуга несе для людини просте послання: з тобою щось не так. Вона говорить тобі: "Ти не такий, яким повинен бути". Вона може стати твоїм учителем і наставником який розкриє твою справжню значимість. Наша темна сторона існує, щоб показати, що ми не допрацювали в собі. Її місія – навчити нас любові, співчуттю, прощенню, прийняттю страшних життєвих обставин і вмінню боротися", – написала дівчина.
Дочка Заворотнюк зізналася в почуттях через хворобу матері
Вокруг ТВ
"І коли людина стане на правильний шлях, тінь стане світлом і відкриє нам нові можливості, сили, нових людей і нове світле майбутнє", – з надією додала вона.
Користувачі відреагували словами підтримки і написали в коментарях, що Анастасія та її сім'я обов'язково зможуть перемогти хворобу.
Чорна смуга несе для людини просте послання: з тобою щось не так. Вона каже тобі: "Ти не такий, яким повинен бути". 🌒 Вона може стати твоїм учителем і наставником який розкриє твою справжню значимість. Наша темна сторона існує, щоб показати, що ми не допрацювали в собі. Її місія - навчити нас любові, співчуття прощення, прийняття страшних життєвих обставин і вмінню боротися. 🌗 І коли людина встане на правильний шлях, тінь обернеться світлом і відкриє нам нові можливості, сили, нових людей і нове світле майбутнього. 🌔
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна з'явилася в мережі через майже п'ять місяців мовчання.
Дівчина опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, присвятивши його всім, хто підтримує її. Дочка зірки написала, що проходить найскладніший період у житті.
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