"Вчить приймати страшне": дочка Заворотнюк зізналася в почуттях через хворобу матері

Дочка популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк, у якої запідозрили рак мозку (гліобластому), Анна розповіла про важкий період в її житті.

Публікація з'явилася в неділю, 9 березня, на сторінці в Instagram. Дівчина також показала нове фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Чорна смуга несе для людини просте послання: з тобою щось не так. Вона говорить тобі: "Ти не такий, яким повинен бути". Вона може стати твоїм учителем і наставником який розкриє твою справжню значимість. Наша темна сторона існує, щоб показати, що ми не допрацювали в собі. Її місія – навчити нас любові, співчуттю, прощенню, прийняттю страшних життєвих обставин і вмінню боротися", – написала дівчина.

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"І коли людина стане на правильний шлях, тінь стане світлом і відкриє нам нові можливості, сили, нових людей і нове світле майбутнє", – з надією додала вона.

Користувачі відреагували словами підтримки і написали в коментарях, що Анастасія та її сім'я обов'язково зможуть перемогти хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна з'явилася в мережі через майже п'ять місяців мовчання.

Дівчина опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, присвятивши його всім, хто підтримує її. Дочка зірки написала, що проходить найскладніший період у житті.

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