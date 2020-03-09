Головна Новини
9 березня • оновлено в 20:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Дочка Заворотнюк зізналася в почуттях через хворобу матері

1.6т
Читати матеріал російською

Дочка популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк, у якої запідозрили рак мозку (гліобластому), Анна розповіла про важкий період в її житті.

Публікація з'явилася в неділю, 9 березня, на сторінці в Instagram. Дівчина також показала нове фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Чорна смуга несе для людини просте послання: з тобою щось не так. Вона говорить тобі: "Ти не такий, яким повинен бути". Вона може стати твоїм учителем і наставником який розкриє твою справжню значимість. Наша темна сторона існує, щоб показати, що ми не допрацювали в собі. Її місіянавчити нас любові, співчуттю, прощенню, прийняттю страшних життєвих обставин і вмінню боротися", – написала дівчина.

Дочка Заворотнюк зізналася в почуттях через хворобу матері

Дочка Заворотнюк зізналася в почуттях через хворобу матері

Вокруг ТВ

"І коли людина стане на правильний шлях, тінь стане світлом і відкриє нам нові можливості, сили, нових людей і нове світле майбутнє", – з надією додала вона.

Користувачі відреагували словами підтримки і написали в коментарях, що Анастасія та її сім'я обов'язково зможуть перемогти хворобу.

"Вчить приймати страшне": дочка Заворотнюк зізналася в почуттях через хворобу матері
"Вчить приймати страшне": дочка Заворотнюк зізналася в почуттях через хворобу матері
"Вчить приймати страшне": дочка Заворотнюк зізналася в почуттях через хворобу матері

Чорна смуга несе для людини просте послання: з тобою щось не так. Вона каже тобі: "Ти не такий, яким повинен бути". 🌒 Вона може стати твоїм учителем і наставником який розкриє твою справжню значимість. Наша темна сторона існує, щоб показати, що ми не допрацювали в собі. Її місія - навчити нас любові, співчуття прощення, прийняття страшних життєвих обставин і вмінню боротися. 🌗 І коли людина встане на правильний шлях, тінь обернеться світлом і відкриє нам нові можливості, сили, нових людей і нове світле майбутнього. 🌔

Публікація від @ anna_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна з'явилася в мережі через майже п'ять місяців мовчання.

Дівчина опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, присвятивши його всім, хто підтримує її. Дочка зірки написала, що проходить найскладніший період у житті.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги