"Манить і манить, бісова дочка!" Українська телезірка завела мережу еротичним відео

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) поділилася з шанувальниками еротичним відео.
Так, ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Я не хочу, щоб мої фото висіли на сайтах знайомств, і так, я не хочу, щоб ви листувалися з іноземцями від мого імені", — написала Крук.
Валерія Крук
Instagram@valeriyakruk
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Валерію компліментами.
Дівчатка, гадаю, не мене одну в буквальному сенсі слова "дістали" пропозиції від шлюбних агенств! 🤦♀️🤦♀️🤦♀️ Більш того, багатьох менеджерів охоплює обурення від відмови! Починають сипати свої обурення і пояснення, що це пасивний дохід і зустрічі не потрібні! Як я можу від такого "супер" преложения відмовлятися! 👿 ⠀ Шановні менеджери, я не хочу, щоб мої фото висіли на сайтах знайомств, і так, я не хочу, щоб Ви листувалися з іноземцями від мого імені !!! Світ набагато менше, ніж Вам здається! І можливостей заробітку в ньому набагато більше - понад чесного і чистого! ⠀ Кожен наступний, хто буде мене діставати з приводу чергової реєстрації в агенстві, буде відправлений у чорний список! 🙌 не засмічуйте мій Директ! ⠀ PS Дякую моєму улюбленому @ 2jour_shopper за мій новий @agentprovocateur ❤️
Пропонуємо подивитися і на відверті фото Валерії Крук, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом:
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Instagram@valeriyakruk
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Instagram@valeriyakruk
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Instagram@valeriyakruk
Валерія Крук засвітила оголену "п'яту точку"
Instagram@valeriyakruk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому засвітила розкішні груди.
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