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"Манить і манить, бісова дочка!" Українська телезірка завела мережу еротичним відео

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Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) поділилася з шанувальниками еротичним відео.

Так, ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я не хочу, щоб мої фото висіли на сайтах знайомств, і так, я не хочу, щоб ви листувалися з іноземцями від мого імені", — написала Крук.

Валерія Крук

Валерія Крук

Instagram@valeriyakruk

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Валерію компліментами.

"Манить і манить, бісова дочка!" Українська телезірка завела мережу еротичним відео
"Манить і манить, бісова дочка!" Українська телезірка завела мережу еротичним відео
"Манить і манить, бісова дочка!" Українська телезірка завела мережу еротичним відео

Дівчатка, гадаю, не мене одну в буквальному сенсі слова "дістали" пропозиції від шлюбних агенств! 🤦♀️🤦♀️🤦♀️ Більш того, багатьох менеджерів охоплює обурення від відмови! Починають сипати свої обурення і пояснення, що це пасивний дохід і зустрічі не потрібні! Як я можу від такого "супер" преложения відмовлятися! 👿 ⠀ Шановні менеджери, я не хочу, щоб мої фото висіли на сайтах знайомств, і так, я не хочу, щоб Ви листувалися з іноземцями від мого імені !!! Світ набагато менше, ніж Вам здається! І можливостей заробітку в ньому набагато більше - понад чесного і чистого! ⠀ Кожен наступний, хто буде мене діставати з приводу чергової реєстрації в агенстві, буде відправлений у чорний список! 🙌 не засмічуйте мій Директ! ⠀ PS Дякую моєму улюбленому @ 2jour_shopper за мій новий @agentprovocateur ❤️

Публікація від VALERIYA KRUK (@valeriyakruk)

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Валерії Крук, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом:

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Instagram@valeriyakruk

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Instagram@valeriyakruk

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Instagram@valeriyakruk

Валерія Крук засвітила оголену "п'яту точку"

Валерія Крук засвітила оголену "п'яту точку"

Instagram@valeriyakruk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому засвітила розкішні груди.

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Особа
Валерія Крук (Сolbaba)
Місце
Україна
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Я с пониманием смотрю на женщину с отбойным молотком. Мне по-хозяйски нравятся все женщины... с лопатой совковОю. Внезапно вижу фото. - Это кто?! -Валерия!?..Оцепенения ком! В хозяйство не возьмешь. К лопате не приставишь. Жуть! Смотрю и вою.
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