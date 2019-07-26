"Манить і манить, бісова дочка!" Українська телезірка завела мережу еротичним відео

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) поділилася з шанувальниками еротичним відео.

Так, ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я не хочу, щоб мої фото висіли на сайтах знайомств, і так, я не хочу, щоб ви листувалися з іноземцями від мого імені", — написала Крук.

Валерія Крук Instagram@valeriyakruk

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Валерію компліментами.

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Валерії Крук, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом:

Валерія Крук сексуально позує на камеру Instagram@valeriyakruk

Валерія Крук сексуально позує на камеру Instagram@valeriyakruk

Валерія Крук сексуально позує на камеру Instagram@valeriyakruk

Валерія Крук засвітила оголену "п'яту точку" Instagram@valeriyakruk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому засвітила розкішні груди.

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