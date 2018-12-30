''Дівчинка заплуталася!'' Лорак розкритикували за сексуальне фото з натовпом чоловіків

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, потрапила під шквал критики за фото в оточенні багатьох чоловіків.

У Instagram артистка опублікувала чорно-білий знімок, на якому зображена в досить відвертому образі.

При цьому артистка, яка вирішила розлучитися з чоловіком через його зраду, зробила заяву про те, якими мають бути партнери у відносинах: "Гідність і стиль! Ось важливі якості у чоловіків і жінок".

Деякі користувачі мережі розкритикували як її образ, так і висловлювання: "Коли людина, а тим більше чоловік, захоплений зовнішнім своїм образом, він є ненадійною людиною", "Заплуталася дівчинка і інших плутає", "Жахливо. Повний несмак", "Які правильні якості відзначені! Шкода, що їх не було в колишнього чоловіка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеканал "Інтер" 29 грудня показав гучну шоу-програму "Діва" опальної співачки Ані Лорак. Користувачі мережі заявили, що воно було жахливим.