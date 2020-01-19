"Дівчинка, думай!" Кароль на "Голосі" яскраво висміяла учасницю з Росії

У першому випуску десятого ювілейного сезону українського шоу "Голос країни-10" виступила учасниця з Росії Василиса Старшова, яка співала у групі "Ленінград".

Дівчина не припала до смаку члену журі проекту Тіні Кароль, яка порахувала росіянку занадто пафосною та навіженою (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тому вона вирішила поставити на місце учасницю.

Тіна Кароль Кадр з відео

Після того, як Старшова викликала на баттл іншого члена журі шоу Дана Балана, з яким Кароль приписують роман, Тіна і зовсім приєдналася до них і зачитала провокаційний реп.

Василиса Старшова і Дан Балан Кадр з відео

У виконанні реп-рядків Тіна Кароль прочитала наступне:

"Тобі потрібно співати і більше звуку давати, понти відкидати. І мені все одно звідки ти і хто ти, з якої групи ти і яка там нота. Мені важливо, щоб душа твоя співати вміла. Робити диво, воно не кричить, воно має щось особливе. Тому, дівчинка моя, думай, вирішуй, але моя сім'я про щось інше. І якщо ти боєць, то тобі до мене на хлібець".

Кароль яскраво висміяла учасницю з Росії Кадр з відео

Нагадаємо, що на сліпих прослуховуваннях Василиса Старшова виконала пісню "Complicated" Avril Lavigne.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корчевников, що пробрався до Києва, засвітився з переможцем "Голосу країни".

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