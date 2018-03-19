Зірка "Слуги народу" здивував сценкою на "Лізі сміху"

Команда "Млека" виступила на "Лізі сміху-4" зі своїм тренером, зіркою серіалу "Слуга народу" Станіславом Бокланом, і їхній номер справив фурор на глядачів.

Відео під назвою "Карлик, гола баба і Держнаркоконтроль" було опубліковано на YouTube.

Наймолодша команда сезону - "Млека" побудували свій виступ на бенефісі відомого актора Станіслава Боклана, який вчив їх, як правильно завойовувати публіку. Монолог народного артиста в образі охоронця супермаркету зірвав не тільки гучні оплески глядачів залу і членів журі, а й отримав позитивні відгуки користувачів мережі.

"Боклан запалив"

"Гумор майбутнього"

"Боклан просто бомба"

"Піду на Боклана в театр"

"У нього відмінний гумор", - пишуть глядачі в мережі.

Дивитися онлайн випуск "Ліги сміху-4" від 16.03.2018

Як повідомляв "Обозреватель", команда з "Ліги сміху" викликала обурення сценкою з грудьми.