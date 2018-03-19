У київському метро орудували незвичайні кишенькові злодії

У столичному метрополітені з'явилися кишенькові злодії "навпаки" - вони не крали, а підкидали купюри пасажирам громадського транспорту.

Як виявилося, таким чином творча група "Сувеніри з Одеси" напередодні прем'єри вирішила нагадати пасажирам про важливість бути уважними до своїх речей. "Обозреватель" пропонує дізнатися, як пройшов незвичайний експеримент.

Актори, які зіграли одеських бандитів в серіалі - Геннадій Попенко та Сергій Малюга, а також продюсер проекту Олександр Омельянов в образі грабіжників початку ХХ століття "орудували" на станціях метро Вокзальна і Театральна - на них, за статистикою, відбувається найбільша кількість крадіжок.

Прес-служба 1 + 1

Прес-служба 1 + 1

Гроші, до речі, підкидали не звичайні, а старовинні - за зразком одеських купюр 1917 року.

Прес-служба 1 + 1

"За такими банкнотами полювали кишенькові злодії за часів Мішки Япончика на початку ХХ століття. І хоча банди легендарного одеського нальотчика вже давно немає, "гострі козирки" як і раніше займаються крадіжками в громадському транспорті. Сподіваємося, після такої жартівливої акції пасажири будуть більш уважні до своїх речей, і про кишенькових злодіїв ми будемо знати хіба що з кіно. А поки, як кажуть, не ловіть гав в рідному місті", - розповідають ініціатори акції.

Прес-служба 1 + 1

Прес-служба 1 + 1

Прес-служба 1 + 1

Цікаво, що незважаючи на колоритний зовнішній вигляд акторів, багато пасажирів зовсім не помічали, як у їхніх кишенях виявлялися незвичайні купюри. При цьому всі з гумором і цікавістю поставилися до акції.

Прес-служба 1 + 1

До слова, сам серіал "Сувенір з Одеси" про кримінальний світ початку ХХ століття можна подивитися вже 19 березня в 21:00 на каналі "1+1".

Раніше "Обозреватель" показував 5 найяскравіших історичних локацій серіалу "Сувенір з Одеси".