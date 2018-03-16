"Така зверхність": хто розлютив у 7 випуску "Міняю жінку"

У 7 випуску шоу "Міняю жінку-13" стався міжнародний обмін, під час якого мама з Харкова полетіла до Дубліна, Ірландія, а мама з-за кордону після довгої відсутності повернулася на батьківщину.

Героїні нової серії проекту викликали жваву дискусію в мережі.

Головними героями випуску стало подружжя з Харкова, Олена і Олександр, які виховують двох дітей - Тимура і Давида. Мама - домогосподарка, але це не завадило їй в минулому році завоювати друге місце на конкурсі краси.

Інші учасники випуску, Ольга і Девід, вже довгий час разом проживають в Дубліні. Вона - з України, але вже 17 років проживає в Ірландії і близько 11 років не зустрічалася з мамою і рідним братом. Програма стане можливістю побачити рідних.

Глядачі залишили під відео більше 300 коментарів, обговорюючи уклади сімей, їхні стосунки і, звичайно ж, характер і зовнішність героїнь.

Так, маму з Ірландії розкритикували за акцент, неповагу до співвітчизників, яких жінка називає "вони", і за стосунки з матір'ю:

"Матуся з Ірландії, бідолаха, і російську-то забула, і вулицю, де народилася згадати не може і співвітчизників називає як інопланетян-"вони "(тут і далі орфографія і пунктуація авторів збережені, - ред.)

"Ірландська мама взагалі ніяка, ні зовні ні внутрішньо, а з чоловіком пощастило"

"Так соромно за іммігрантку з Харкова, яка називає своїх співвітчизників "вони"

"Ірландець класний, але Ольга дуже неприємна особистість ... така зверхність"

"мама з Дубліна дуже невпевнена в собі особистість"

"Мама з Ірландії - сноб"

"11 років не бачити маму. Жесть".

Мамі з Харкова теж дісталося. Глядачі впевнені, що в сформованих відносинах з чоловіком винна саме вона:

"Мама з Харкова сама винна спочатку говорить, що вона все сама і хоче бути лідером в сім'ї, а потім дивується, що тато не готує їй сніданок і не доглядає. А навіщо?"

"Харків'янка з самого початку шукала до чого б прикопатися"

"Харків'янка не сподобалася - заздрісна, постійно чимось незадоволена дівчина ... на вечірку одяглася як пов ...".

"Міняю жінку-13", дивитися онлайн випуск 7 від 15.03.18

Як повідомляв "Обозреватель", в "Міняю жінку" дісталося батькові, якого розкритикували в мережі.