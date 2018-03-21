Російський "Холостяк" вигнав з проекту відразу трьох дівчат

На російському телеканалі ТНТ стартував новий сезон шоу "Холостяк" з 23-річним музикантом Єгором Крідом.
У другому випуску учасники проекту вирушили до Барселони, після чого головний герой вигнав трьох дівчат, передає Cosmopolitan.
Для першої зустрічі учасниці зібралися на вечірці у басейну, але Крід запізнився на чотири години, чим дуже засмутив дівчат. Деякі з них різко висловлювалися на адресу Єгора, а Уляна Пилаєва назвала його "єдиним козлом з усіх холостяків".
Єгор Крід
Instagram @egorkreed
Він заявив, що з таким ставленням до ситуації їм потрібно звернутися до лайф-коуча. Також "холостяк" зазначив, що Дарина Клюкина єдина, з ким би йому хотілося провести час, і запросив її на перше побачення.
Іншим дівчатам не пощастило. Через критику, яку вони обрушили на Єгора, на проекті панувала напружена атмосфера. Перед церемонією троянд Анастасія Смирнова заявила Кріду, що всі дівчата брешуть і лицемірять.
Можливо, через слова Анастасії Єгор прийняв рішення вигнати з проекту відразу трьох учасниць. Цього разу пішли Олена Ридкіна, Уляна Пилаєва і Амелія Фоміна. Крід був обурений словами Олени про якогось чоловіка, з яким вона в будь-який момент може зайнятися сексом.
Олена Ридкіна
Instagram @kinkyrydkina
Слідом за Ридкіною додому відправилися і дві інші учасниці.
Амелія Фоміна
Instagram @ameliman
Крід звинуватив їх у зайвому негативі в свою адресу. Уляні "холостяк" запропонував взяти троянду, якщо вона "постарається змінитися", але дівчина відмовилася.
Уляна Пилаєва
Instagram @ul_yanapilaeva
Як повідомляв "Обозреватель", другий випуск російського "Холостяка" з Єгором Крідом не на жарт розлютив глядачів.