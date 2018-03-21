Російський "Холостяк" вигнав з проекту відразу трьох дівчат

На російському телеканалі ТНТ стартував новий сезон шоу "Холостяк" з 23-річним музикантом Єгором Крідом.

У другому випуску учасники проекту вирушили до Барселони, після чого головний герой вигнав трьох дівчат, передає Cosmopolitan.

Для першої зустрічі учасниці зібралися на вечірці у басейну, але Крід запізнився на чотири години, чим дуже засмутив дівчат. Деякі з них різко висловлювалися на адресу Єгора, а Уляна Пилаєва назвала його "єдиним козлом з усіх холостяків".

Єгор Крід Instagram @egorkreed

Він заявив, що з таким ставленням до ситуації їм потрібно звернутися до лайф-коуча. Також "холостяк" зазначив, що Дарина Клюкина єдина, з ким би йому хотілося провести час, і запросив її на перше побачення.

Публікація від Єгор Крід (@egorkreed) 17 Мар 2018 в 11:36 PDT

Іншим дівчатам не пощастило. Через критику, яку вони обрушили на Єгора, на проекті панувала напружена атмосфера. Перед церемонією троянд Анастасія Смирнова заявила Кріду, що всі дівчата брешуть і лицемірять.

Можливо, через слова Анастасії Єгор прийняв рішення вигнати з проекту відразу трьох учасниць. Цього разу пішли Олена Ридкіна, Уляна Пилаєва і Амелія Фоміна. Крід був обурений словами Олени про якогось чоловіка, з яким вона в будь-який момент може зайнятися сексом.

Олена Ридкіна Instagram @kinkyrydkina

Слідом за Ридкіною додому відправилися і дві інші учасниці.

Амелія Фоміна Instagram @ameliman

Крід звинуватив їх у зайвому негативі в свою адресу. Уляні "холостяк" запропонував взяти троянду, якщо вона "постарається змінитися", але дівчина відмовилася.

Уляна Пилаєва Instagram @ul_yanapilaeva

Як повідомляв "Обозреватель", другий випуск російського "Холостяка" з Єгором Крідом не на жарт розлютив глядачів.