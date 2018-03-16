"П'ять хвилин ганьби": Монатік і Притула розсмішили тверком

На Новому каналі вийшов 4 випуск шоу "Хто зверху?", в якому на глядачів чекало чимало кумедних і навіть дуже смішних конкурсів.

Одним із найяскравіших моментів шоу стало змагання чоловічої і жіночої команд у виконанні танців: команді Притули довелося станцювати тверк, а Нікітюк - флексінг. Свої вміння демонстрували: MONATIK, Степан Казанін, В'ячеслав Узелков, Марина Боржемська-Узєлкова, Ірина Сопонару, Слава Фролова.

Судячи з коментарів у мережі, найбільше глядачів порадував тверк у виконанні Монатика і Притули, яким для більшої правдоподібності вдягли накладні сідниці.

"Притула - це любов"

"5 хвилин ганьби"

"Супер"

"Сміхота"

"Я теж насміялася від душі"

"Це просто Бомба! Я від Вас хлопчики тащусь, супер танець!" , - пишуть користувачі мережі.

Дивитися онлайн 4 випуск шоу "Хто зверху?" від 15.03.18

Як повідомляв "Обозреватель", Притула і Козловський вдягли панчохи на шоу "Хто зверху?".