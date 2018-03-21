"Поверніть мені красу": учасниці допомогли побудувати бізнес

У вівторок, 20 березня, на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра нового, третього сезону проекту "Поверніть мені красу".

У першому випуску команда проекту допомогла учасниці нового сезону заснувати власний бізнес. Про те, що ще побачили глядачі в ефірі, розповість "Обозреватель".

Героїнею першого випуску стала 45-річна багатодітна мама Марія Онопріяк з села Іванівка Горохівського району Волинської області, у якої після народження чотирьох дітей з'явилася зайва вага, а також величезні розтяжки на тілі. Неправильне харчування погіршило проблему - у героїні утворився живіт-фартух, під яким з'явилися попрілості, виразки і виразки. Тим часом, комплекси, пов'язані із зовнішнім виглядом зіпсували відносини Марії з чоловіком, що призвело до відсутності їх близькості.

Марія Онопріяк Прес-служба 1+1

Відзначимо, що у "команду порятунку" увійшли реконструктивний хірург Ростислав Валіхновський, психолог Олена Любченко, дизайнер Андре Тан, а також експерт по здоровому способу життя Анна Бутвекич.

"Команда порятунку" Прес-служба 1 + 1

Валіхновський діагностував у героїні третю стадію ожиріння, тому для зниження ризику під час оперативного втручання, Марії довелося втратити кілька зайвих кілограмів самостійно.

Ростислав Валіхновський Прес-служба 1 + 1

У цьому жінці допомогла експерт по здоровому способу життя Анна Буткевич, яка виключила з раціону героїні такі шкідливі продукти як жирні ковбаси, смажені шкварки, картопля, білий хліб, соління і цукор. Замість цього Анна наповнила холодильник Марії нежирним м'ясом і рибою, кашами, овочами і фруктами, а також ввела регулярні фізичні навантаження і процедури по догляду за собою.

Анна Буткевич Прес-служба 1 + 1

Таким чином, за короткий період часу Марія втратила зайві кілограми та була готова до оперативного втручання. Своєю чергою, Валіхновський провів кілька складних операцій: ліпосакцію, абдомінопластику, операцію з видалення 13 кілограм зайвої шкіри та жиру в області живота, а також підтяжку грудей. Загалом Марія втратила 23 кілограми. Крім цього, лікарі зробили новий зубний протез для учасниці.

Олена Любченко Прес-служба 1 + 1

Психолог проекту Олена Любченко допомогла героїні позбутися комплексів і налагодити відносини з власним чоловіком. Так, експерт влаштувала справжнє психологічне випробування, в рамках якого Марія написала на великих картонних стінах свої образи, після чого розбила їх битою. За останньою стіною учасницю чекало відеозвернення її чоловіка, в якому він зізнався їй у коханні і вибачився.

Андре Тан Прес-служба 1 + 1

Андре Тан підібрав Марії стильний і зручний одяг на всі випадки життя, а також подарував розкішну вечірню сукню для фінальної зустрічі з родичами. Таким чином, дизайнер перетворив просту сільську жінку в справжню бізнес-леді.

Крім цього, згідно з новими особливостями сезону, проект "Поверніть мені красу" сприяє учасникам в досягненні їх цілей і реалізації життєвих планів, які раніше здавалися недосяжними через їх зовнішні недоліки. Так, "команда порятунку" допомогла Марії Онопріяк почати власний бізнес, про який вона завжди мріяла - відкрити ферму. Тепер на полицях одного з магазинів Києва буде продаватися продукція виробництва сімейної ферми Онопріяк "Мама Марія".

Прес-служба 1 + 1

Прес-служба 1 + 1

"Я не можу повірити, що у мене буде своя ферма, а моя продукція з'явиться не тільки на ринку, але і в магазині. Я дуже чекала цього дня, тепер я не просто Марія, а справжня королева. Знаю, що більше не повернуся до минулого життя та не дозволю нікому себе ображати. Тепер я дуже красива жінка. Хочу від усього серця подякувати команді проекту, адже вони подарували мені нове щасливе життя", - зізналася героїня.

Марія Онопріяк після зміни Прес-служба 1 + 1

Марія Онопріяк після зміни Прес-служба 1 + 1

Відзначимо, що подивитися випуски нового сезону "Поверніть мені красу" можна щовівторка о 22:00 на телеканалі "1 + 1".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше проект "Поверніть мені красу" врятував життя матері десятьох дітей.