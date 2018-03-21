"Наречена для тата": героїні дізналися головні таємниці своїх женихів

У вівторок, 20 березня, на телеканалі СТБ вийшов восьмий випуск романтичного реаліті "Наречена для тата".

У ньому розкрилося багато цікавих фактів, які головні герої приховували від своїх наречених. "Обозреватель" пропонує дізнатися, що ще сталося в новому випуску проекту.

З'ясування відносин між Антоном Бауманом і Ангеліною Вакулиною привели до того, що чоловік зірвався та пішов на зустріч з колишньою дружиною. За відсутності Антона дівчина зайшла та прочитала його особисту переписку в соціальних мережах, де він зізнавався дружині в коханні.

Не до кінця з'ясовані стосунки й у Юри Шпильки і Тані Сириці. Вони вирушили у Мукачево, де спробували розставити всі крапки над "і". Дівчину найбільше турбує те, що Юрій спілкується зі своєю колишньою дружиною. Тому вона вирішила зателефонувати дружині та роз'яснити, хто тепер господиня в домі.

Таня Сириця і Юра Шпилька Кадр з відео

У Марата Осипова та Вікторії Короткової теж перешкода - третій зайвий. Для Арсена пара організувала прем'єру блогу, куди прийшла і екс-дружина героя. Вона розповіла Вікторії про те, що Марат змінює дівчині.

Вікторія Короткова Кадр з відео

Юля Федчун продовжує налагоджувати дружбу з дочкою Михайла Вирича Зоєю та вирішує зайнятися прибиранням в квартирі разом з нею. Але в підсумку жінка доводить дівчинку до сліз.

Подивитися випуск повністю можна тут:

Як повідомляв "Обозреватель", раніше героїню реаліті "Наречена для тата" спробували відговорити від життя в селі.