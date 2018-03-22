"МастерШеф": кулінари-підлітки стали героями "фільму жахів"

У середу, 21 березня, на каналі СТБ вийшов восьмий випуск шоу "МастерШеф" - "Кулінарний випускний", в якому проект покинув один з конкурсантів.

У новому випуску учасникам шоу надали "унікальну можливість зіграти головну роль у фільмі". "Обозреватель" розповість, що з цього вийшло і хто покинув шоу.

Так, кожен з підлітків-кулінарів стане головним героєм свого особистого гостросюжетного фільму жахів під назвою "Темна-темна кімната". Коли вони потрапили в цю темну кімнату, у них було аж три хвилини на те, щоб в темряві, яка кишить несподіванками та породжує жах, знайти для себе п'ять інгредієнтів. Після чого всі вибрані продукти необхідно було використовувати вже на світлій і такій звичній кухні "МастерШеф". Підлітки повинні були перетворити їх у французький кулінарний шедевр.

Також, за сценарієм фільму, якщо учасник візьме більше п'яти продуктів, зайві на свій розсуд відберуть судді. А якщо менше - дадуть стільки, скільки не вистачатиме.

Кого з молодих кулінарів чекало фіаско, а кому вдалося похизуватися надприродним блюдом, можна подивитися тут:

Друге випробування восьмого випуску відправило підлітків в 90-ті. Сучасна молодь ледь може уявити своє життя без Instagram, Селфі і лайків. А в ті далекі часи, коли юних кулінарів ще не було навіть в планах, люди насолоджувалися прекрасними молодими роками без новомодних смартфонів і цифрових фотоапаратів. А найяскравіші моменти відбивалися за допомогою спеціальних досить габаритних пристроїв.

В ефірі "МастерШеф" у учасників проекту з'явилася можливість у певному сенсі потрапити в ті часи. Адже капітан і су-шеф кожної команди повинні були передати рецепт своїм підопічним за допомогою поляроїда. Фактично, необхідно було створити фото-інструкцію з приготування страви з п'яти знімків.

Подивитися, як підлітки освоювали техніку ери 90-х, можна тут:

Після цього почалася боротьба за участь в проекті між найслабшими учасниками. У восьмому випуску на кухні відбулися деякі зміни. Всі поверхні тепер знаходяться на недосяжній висоті.

На шістьох учасників виділили аж два куба. Але строго-настрого заборонили ставати на нього більш, ніж одній людині. А також важливою умовою є те, що готувати можна тільки на відповідній процесу поверхні.

Найгірше із завданням впоралися Ліза Дідковська і Ярик Гринчук. Суп Лізи вийшов надто густим, а Ярик додав занадто багато борошна в картопляні ньокі. Судді вирішили, що ці учасники повинні покинути проект у восьмому випуску.

Ліза Дідковська СТБ

Ярик Гринчук СТБ

Як повідомляв "Обозреватель", в сьомому випуску шоу покинув Геворг Галстян.