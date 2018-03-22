"Холостяк-8": учасниць проекту чекає "сільське" випробування

У п'ятницю, 23 березня, на телеканалі СТБ вийде третій випуск романтичного реаліті "Холостяк".

У ньому герої проекту вирушать на Закарпаття, де між ними розбушуються справжні пристрасті. Детальніше про те, що чекає на глядачів шоу, розповість "Обозреватель".

Все почнеться з того, що "Холостяк" Рожден Анусі запросить Марину, Аріну та Наташу на дегустацію. Дівчата одразу почнуть гадати, що ж їм доведеться дегустувати.

Прес-служба СТБ

"Я налаштувалася на біле сухе", - заявила Марина.

"Він вип'є келих вина, буде вам співати", - припустила Іванна.

Яке ж буде здивування учасниць, коли вони дізнаються, що дегустувати їм доведеться сир з молока буйвола. Більш того, необхідно буде також приготувати його власними руками.

Прес-служба СТБ

Прес-служба СТБ

"Оскільки вони дівчатка міські, я дуже хотів занурити їх у сільське карпатське життя та подивитися, як вони будуть справлятися з тими чи іншими труднощами", - пояснив Рожден.

Прес-служба СТБ

Прес-служба СТБ

Чи вдасться дівчатам переконати Роджена в своїй хазяйновитість і навіщо Наташа вирішить осідлати буйвола, можна буде побачити вже в п'ятницю, 23 березня о 20:00 в ефірі романтичного реаліті "Холостяк" на СТБ.

Прес-служба СТБ

Прес-служба СТБ

А також на цьому тижні Холостяк піднесе дівчині особливий подарунок - білу троянду, як можливість піти на побачення замість однієї з суперниць.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше учасницю проекту "Холостяк" зі скандалом забрала поліція.