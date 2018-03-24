"Холостяк-8": хто залишив шоу на третьому тижні

У п'ятницю, 23 березня, на каналі СТБ вийшов третій випуск шоу "Холостяк-8", в якому одна з учасниць залишила проект прямо на побаченні з Рожденом Анусі.

Рожден вирішив запросити Настю на індивідуальне побачення. Місцем зустрічі він вибрав гарячі чани на березі річки. Всі учасниці позаздрили Насті, адже у неї з'явилася можливість блиснути перед холостяком своєю надзвичайною фігурою. Щаслива дівчина втекла готуватися до побачення. А тим часом в таборі дещо сталося, йдеться в матеріалі СТБ.

Ведучий Григорій Решетник прийшов до учасниць з білою трояндою. Ця квітка дає право піти на побачення замість тієї дівчини, яку запросив холостяк. Він вручив білу троянду Галі. Рожден сподівається, що квітка допоможе їй подолати свою сором'язливість.

А тим часом у Насті і Рождена йде побачення. Дівчина йому дуже сподобалася, але холостяк не до кінця відчуває, що вона хоче будувати з ним стосунки. В ході розмови з'ясовується, що вони люди з абсолютно різними цінностями і поглядами на життя. Рожден розчарований. Настя залишає проект.

Наступною на побачення вирушила Маша. Холостяк запропонував домалювати картину, яку дівчина подарувала йому при першій зустрічі. Спочатку учасники малювали на полотні, а потім на одязі один одного. Після малювання пара відпочивала біля каміна. Між ними створилася атмосфера інтимності і флірту. Рождену сподобалася Маша, і він вручив їй троянду.

Запрошення на наступне побачення отримали Марина, Наташа і Аріна. Разом з холостяком дівчатам належить відправитися на дегустацію сирів.

За час побачення Рожден встиг поспілкуватися з кожною дівчиною. Вони готували сири, дегустували їх, каталися на буйволах і пили наливки. На тет-а-тет з Аріною Рожден поставив дівчині питання: чи дійсно вона хоче з ним відносин? Аріна уникла відповіді, пообіцявши подумати.

В кінці побачення Рожден віддав троянду Наташі. Решта дівчат дізнаються вердикт на Церемонії троянд.

Третя вечірка була дуже хвилюючою, адже деякі з дівчат до сих пір не були на побаченні з холостяком. Галя так і не скористалася своїм правом білої троянди.

Коли у Рождена залишилася всього лише одна квітка, він вирішив поговорити з Анею. Дівчина поділилася своєю історією і повеселила холостяка жартами.

Рождену було приємно спілкуватися з Анею. Але він не хотів, щоб Галя залишила проект. Тому холостяк вручив троянди обом дівчатам.

Отже, на третьому тижні проект "Холостяк" -8 залишила тільки Настя.

Дивитися онлайн "Холостяк" 3 сезон випуск 3 від 23.03.2018

Як повідомляв "Обозреватель", у другому випуску програми "Холостяк" 16 березня народження Ануси довелося попрощатися відразу з декількома дівчатами.