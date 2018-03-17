"Холостяк-8": хто покинув шоу

16 березня на каналі СТБ вийшов другий випуск шоу "Холостяк-8", в якому головному героєві проекту Рождену Анусі довелося попрощатися відразу з декількома дівчатами.

"Обозреватель" розповість, як пройшов випуск і хто покинув шоу.

Холостяк приготував для учасниць непросте випробування: всі разом вони вирушили у дорожніх трейлерах в подорож по Україні.

Учасниці розділилися на чотири команди і розселили у різні трейлери.

Дорога виявилася досить складною і не всім дівчатам було комфортно справлятися зі скромними побутовими умовами.

А тим часом Рожден задумав щось романтичне: він вирішив повернути на проект Настю - учасницю, яка не була присутня на першій вечірці, - і забрати її на проект. Він подарував дівчині величезний букет троянд і привітав з минулим днем ​​народження.

Поки Настя збиралася, холостяк познайомився з сім'єю дівчини: мамою і її сином.

Місцем зустрічі Рожденаі інших учасниць був Кам'янець-Подільський. Поки холостяк з Настею були в дорозі, решта дівчат відпочивали і насолоджувалися гарною природою.

Першою на побачення холостяк запросив вчительку Олю. Відверта розмова не принесла їй троянду, і вона почала хвилюватися.

А ось з другої Олею, переможницею аукціону, у Рождена майже відразу виникла симпатія.

Потім на подвійне побачення холостяк вирушив з Настею і Риммою. В результаті троянду отримала Настя.

Римма сильно засмутилася і показала головному герою свою слабкість, за що і отримала заповітну квітку.

Потім вся команда вирушила в Закарпатті, де і відбулася церемонія троянд.

А ось далі події розвивалися як сюжет захоплюючого трилера. Перш ніж почати вручення троянд, холостяк вирішив поговорити з однією з учасниць. Але раптом його плани перервала ... поліція! Представники правоохоронних органів отримали заяву від сестри Римми, що дівчину насильно утримують на проекті. Така інформація шокувала Анусі. Він забрав у неї троянду і відправив додому.

Підсумком церемонії троянд 2 випуски став відхід не тільки Римми, а й Олі-вчительки та Маша- "кішки". За словами Роджена, Маша не бажає брати на себе відповідальність за власний вибір, а Оля не розкривається по-справжньому, створюючи собі чужі образи.

За матеріалами СТБ

Тепер боротьбу за серце Роджена Анусі на шоу "Холостяк-8" продовжать 11 учасниць.

Дивитися онлайн 2 випуск шоу "Холостяк-8" від 16.03.18

Як повідомляв "Обозреватель", Рожден Анусі розповів про роман з Анною Седоковою.