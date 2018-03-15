"Груди назовні": як обговорюють героїню "Одруження наосліп"

14 березня на каналі 1+1 в ефір вийшов 8 випуск шоу "Одруження наосліп", у якому дві незнайомі людини одружуються, а потім починають пізнавати один одного.

"Обозреватель" розповість, чим обурили глядачів головні герої цієї серії.

Під вінець цього разу наосліп зібралися тренер з фітнесу Таша, яка має досить чоловічої уваги, проте вже давно самотня, і тренер Олег.

Два невдалі шлюби Таші залишили після себе глибокі душевні рани і не дозволяють жінці знайти сімейне щастя.

Олег був двічі одружений, однак не зміг утримати сімейне щастя. Чоловік має багато спільних захоплень з Ташою, а його спортивне тіло часто привертає жіночі погляди.

Новий випуск викликав жваві обговорення на YouTube, де був опублікований 8 випуск шоу. Глядачі обговорили зовнішній вигляд героїв, вказавши на те, що Таша любить екстравагантні, а часом вульгарні речі. Також користувачі мережі відзначили, що новий випуск рясніє оголеними тілами. Дісталося і Олегу, який здався глядачам рідкісним бабієм.

Дивитися онлайн 8 випуск "Одруження наосліп" від 14.03.18

Як повідомляв "Обозреватель", героїв шоу "Одруження наосліп" назвали "тошнотиками" користувачі мережі.