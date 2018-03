"Голос країни": Зіанджа розповіла, кому присвятила виступ на "боях"

У неділю, 18 березня, на телеканалі "1+1" вийде перший випуск "вокальних боїв" шоу "Голос країни-8", в якому виступить Зіанджа, яка раніше була відома в Україні як співак Борис Апрель.

У рамках випуску тренери Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль сформують зі своїх учасників дуети для виступу на сцені. Переможцем з "баттла" вийде тільки один учасник, іншого вокаліста наставники зможуть "вкрасти". "Обозреватель" пропонує дізнатися, що ще очікує глядачів в ефірі.

Так, підопічні Потапа дівчина-трансгендер Зіанджа та Олексій Баклан, який у "сліпих прослуховуваннях" своїм виконанням хіта групи Rammstein підкорив серця тренерів, зійдуться у "вокальному бою". Цікаво, що Олексій не відразу зрозумів, що Зіанджа в минулому була Борисом Апрелем. Свою конкурентку він вважає дуже жіночною та привабливою.

Зіанджа і Олексій Баклан Прес-служба 1 + 1

Своєю чергою, Зіанджа зізналася, з якою метою прийшла на "Голос країни": "Я хочу стати голосом для людей, яких ніхто не чує. Свою участь в проекті я присвячую всім відлюдькам, людям не таким, як усі, відштовхнути суспільством. Адже не має значення, як ти виглядаєш і чим відрізняєшся від інших, ти можеш здійснити свої мрії ".

Ще одним новоствореним дуетом проекту стануть монтувальник сцени Дмитро Самко і львівський музикант Зіновій Карач з команди Сергія Бабкіна. Хлопці виконають пісню "Way down we go" ісландського музичного гурту "Kaleo". Під час підготовки Дмитру довелося вивчити англійську мову, якої він раніше не знав.

Дмитро Самко і Зіновій Карач Прес-служба 1 + 1

Підопічний Джамали козак Сіромаха виступить з дівчатами-сестрами з тріо "Girls in jazz". Цікаво, що Потап навіть зізнається Олександру, що його дев'ятирічний син захоплюється козацтвом і знає багато українських пісень.

Козак Сіромаха і тріо Girls in jazz Прес-служба 1 + 1

Також підтримати своїх фаворитів "Голосу країни" прийдуть такі відомі українські гурти, як "The Hardkiss", "Сальто назад" і "KOZAK SYSTEM".

The Hardkiss Прес-служба 1 + 1

З якими учасниками заспівають артисти, можна подивитися вже 18 березня о 21:00 на телеканалі "1+1".

Нагадаємо, що після етапу "вокальних боїв" кількість вокалістів у командах зіркових тренерів зменшиться у два рази: переможцем з "баттлу" може вийти тільки один учасник. Також до підопічних наставників може приєднатися "вкрадений" учасник іншого тренера. У наступному етапі проекту "нокауту" вокалісти будуть боротися за право виступати у прямих ефірах "Голосу країни".

