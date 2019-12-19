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19 грудня • оновлено в 19:15
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"Діє заборона": в СБУ поставили жирну крапку щодо скандального гурту "Воровайки" в Україні

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Кільком учасникам скандального російського гурту "Воровайки", що зібрався з концертами до України, заборонено в'їзд.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України в Telegram-каналі на тлі скандалу, що розгорівся навколо росіян.

"Нині діє заборона в`їзду учасницям цього колективу ‒ Павловій Яні, Надиктовій Ларисі й Теркуловій Діані. Рішення прийнято з метою забезпечення національної безпеки на підставі Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", – йдеться в повідомленні.

Гурт "Воровайки"

Гурт "Воровайки"

оглядач

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Нагадаємо, що анонс щодо майбутніх концертів скандального гурту, який підтримує агресію РФ, з'явився на початку грудня. Тоді повідомлялося, що музиканти збираються виступити у Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві в лютому 2020 року.

"Діє заборона": в СБУ поставили жирну крапку щодо скандального гурту "Воровайки" в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий" в Києві спростував виступ виконавиць шансону.

  • З'ясувалося, що "Воровайки" виступали в "ЛНР" і відзначилися зневажливими висловлюваннями про українців.

  • Антон Геращенко заявив, що, якщо в репертуарі гурту є антиукраїнські пісні, то СБУ та Державна прикордонна служба не пустять їх на територію України.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України концерт гастролі
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Santi Amonito
Santi Amonito
Какие-то к@цапские пид@раски: надиктова, теркулова.... - пусть сосут, - занимаются своим прямым "делом".
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