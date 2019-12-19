"Діє заборона": в СБУ поставили жирну крапку щодо скандального гурту "Воровайки" в Україні

Кільком учасникам скандального російського гурту "Воровайки", що зібрався з концертами до України, заборонено в'їзд.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України в Telegram-каналі на тлі скандалу, що розгорівся навколо росіян.

"Нині діє заборона в`їзду учасницям цього колективу ‒ Павловій Яні, Надиктовій Ларисі й Теркуловій Діані. Рішення прийнято з метою забезпечення національної безпеки на підставі Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", – йдеться в повідомленні.

Гурт "Воровайки" оглядач

Нагадаємо, що анонс щодо майбутніх концертів скандального гурту, який підтримує агресію РФ, з'явився на початку грудня. Тоді повідомлялося, що музиканти збираються виступити у Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві в лютому 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий" в Києві спростував виступ виконавиць шансону.

З'ясувалося, що "Воровайки" виступали в "ЛНР" і відзначилися зневажливими висловлюваннями про українців.

Антон Геращенко заявив, що, якщо в репертуарі гурту є антиукраїнські пісні, то СБУ та Державна прикордонна служба не пустять їх на територію України.

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