Девід Лінч зізнався у коханні українцям і захотів приїхати до нашої країни втретє

Всесвітньо відомий кінорежисер Девід Лінч записав зворушливе звернення, присвячене Україні. У відео він зізнався у коханні до українців і розповів, що мріє втретє приїхати до нашої країни. Відео зі зверненням Лінча було оприлюднене на сторінці Ukraine NOW у Фейсбук.

"Мене звати Девід Лінч і я тут, щоб поговорити про Україну та українців. Я вже двічі відвідував Україну і переконався, що українці чудові. Вони розумні, сильні, вони добрі теоретики та практики, люблять працювати та доводити справи до кінця, а ще вони розуміються на розвагах", – зазначив Лінч.

Режисер поділився своїми враженнями від попередніх відвідин України і наголосив: із радістю повернеться до нашої країни у майбутньому.

"Я хотів би колись знову відвідати Україну. Всі, кого я зустрічав під час моїх візитів, мені справді сподобалися як люди. А також я переконався, що жінки в Україні дійсно красиві. Бажаю українцям всього най-найкращого", – сказав Лінч.

Щире зізнання режисера на сторінці проекту Ukraine NOW супроводили повідомленням щодо відкриття у нашій державі його однойменного фонду.

"Як же приємно чути, що Девід хоче знову завітати в Україну. Привід для цього більш ніж вагомий – в Україні запрацював David Lynch Foundation, діяльність якого спрямована на розповсюдженні техніки трансцендентальної медитації. А ще відомий режисер просто захоплюється українцями", – зазначено у супровідному тексті до відео.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що востаннє Девід Лінч був у Києві у 2017 році.