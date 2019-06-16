"Дерта кішка": закохану Ані Лорак відчитали за вульгарне вбрання

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику через нове вбрання.

У Instagram артистка опублікувала знімок в рваних джинсових шортах, підписавши його тегом "я в любові".

Незважаючи на ажіотаж навколо особистого життя Лорак, багато користувачів розкритикували її за обраний стиль одягу.

Ані Лорак Instagram

"Ну і вид дертої кішки", "Не треба б так одягатися нікому, а вам особливо", "Шорти жахливі", "Боже! І такі шорти зараз в моді?" "Вона що, через паркан перелазила? Що з шортами?" - пишуть критики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російських ЗМІ розсекретили ім'я ймовірного нового обранця Ані Лорак. Ним нібито став саунд-продюсер компанії Black Star Inc.

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