Від невдалої пластики до випуску білизни: як живуть секс-символи серіалів 1980 – 1990-х

За грою цих актрис спостерігали мільйони глядачів по всьому світу. Їм співчували, разом з ними переживали головні драми і пригоди – мова йде про героїнь культових серіалів 1980 – 1990-х. Пройшли роки і багато хто з секс-символів змінилися до невпізнання, змінилися або взагалі пішли з професії.

OBOZREVATEL розповідає, як живуть сьогодні зірки серіалів минулого.

Кармен Електра, "Рятувальники Малібу"

Кармен Електра, "Рятувальники Малібу"

Кар'єра Кармен Електри (в миру – Тара Лі Патрік) почалася в 1990-х роках, причому – відразу зі зйомок в серіалах про рятувальників: "Ночі Малібу" в 1996 і "Рятувальники Малібу. Білий грім в Глейшер-Бей", але справжня слава прийшла до дівчини в 1997 році, коли на екрани вийшов основний проект – серіал "Рятувальники Малібу".

Червоний купальник, дошка для серфа і розвіваються на вітрі волосся – все це зробило образ Кармен Електри настільки бажаним, що глядачі по всьому світу знову полюбили ім'я Кармен, в Росії і Україні навіть стали давати це ім'я новонародженим дівчаткам.

Однак, "Рятувальники Малібу" стали чи не єдиним помітним проектом в кар'єрі актриси. Вона все ще грає в епізодах, також записала два музичні альбоми і випустила серію вправ з аеробіки. Основна діяльність Кармен – це благодійність, актриса підтримує фонди, які допомагають людям, які пережили пухлина мозку і страждають на хворобу Паркінсона.

Хізер Локлір, "Мелроуз Плейс"

Хізер Локлір, "Район Мелроуз"

"Район Мелроуз" або "Мелроуз Плейс" був одним з найпопулярніших проектів 1990-х років і окремої популярності заслужила героїня Аманди – чарівна інтриганка і володарка сердець. Зіграла цю роль Хізер Локлір і її великі волошкові очі, а також пишна білява зачіска запали в душу багатьом телеглядачам. Актриса отримала чотири номінації на "Золотий глобус". До слова, артистку помітили ще в проекті 1980-х "Династія", де вона зіграла роль Семмі.

Після завершення проекту навесні 1999 року, Локлір запросили на головну роль в інший проект – "Спін Сіті", який також користувався популярністю. Однак, після цього кар'єра пішла на спад і в пресі раз у раз з'являлися відомості про затяжної депресії актриси, спроби самогубства, невдалої пластики і інші неприємності.

Невеликий сплеск кар'єри стався в кінці 2000-х, коли "Мелроуз Плейс" вирішили "воскресити", хоча це ненадовго – вже з другого сезону рейтинги проекту були низькими. Крім того, у Локлір з'явився серіал "Красуні Клівленда", що став для актриси першим помітним проектом за довгий час.

Наталія Орейро, "Дикий ангел"

Наталія Орейро, "Дикий Ангел"

Вперше про чарівну уругвайську красуню Наталію Орейро заговорили після виходу серіалу "Багаті і знамениті", в якому та зіграла епізодичну роль Вікторії. Однак, саме тоді її помітили і стали запрошувати в різні проекти. У 1998 році ім'я Орейро гриміло по всьому світу – з величезним успіхом пройшла прем'єра всім відомого "Дикого Ангела", в якому та зіграла головну роль Мілагрос – сироту з католицького монастиря.

Слава і любов фанатів по всьому світу, рекламні контракти і пропозиції від провідних режисерів Південної Америки – ось що чекало Орейро. При цьому, актриса виконала і заголовну пісню, яку всі дізнаються з перших акордів – "Cambio dolor".

Хоча після "Дикого ангела" в житті Орейро з помітних проектів був серіал "Аманда О" і "Ти – моє життя", актриса продовжує цілком успішну акторську і сценічну кар'єру.

Елен Ролле, "Елен і хлопці"

Елен Ролле, "Елен і хлопці"

"Елен і хлопці" був одним з найпопулярніших європейських серіалів в 1990-і роки. Французький ситком про повсякденне життя підлітків, їх переживання і комедійні моменти життя підкорив глядачів і буквально прикував їх до екрану. Головну роль в серіалі зіграла Елен Ролле, для якої це був справжній прорив.

Ролле зіграла ще в трьох серіалах, які є продовженням серіалу "Елен і хлопці" - "Мрії кохання", "Канікули кохання" і "Таємниці кохання". При цьому, "Таємниці кохання" йшли на екранах вже в кінці 2010-х років, мова в ньому йшла про дорослих героїв серіалу, але таким успіхом вже не користувався.

Для актриси разом з цими проектами закінчилася і успішна кар'єра. Зараз Ролле знімається в епізодах, займається музикою і записує пісні. Крім того, актриса з 2013 року виховує двох прийомних дітей з Ефіопії.

Шерілін Фенн, "Твін Пікс"

Шерілін Фенн, "Твін Пікс"

Шерілін Фенн полюбилася глядачам серіалу "Твін Пікс" буквально з перших епізодів. Зовнішність актриси, яка зіграла одну з головних ролей – Одрі Хорн, порівнювали з Мерілін Монро. Класична зачіска і мейк-ап були "фішкою" героїні, а Фенн стала секс-символом 1990-х років.

Після завершення серіалу актриса продовжила свою кар'єру – в резюме у неї більше ста ролей, але другий раз такого успіху повторити не вийшло, більшість з них були епізодичними. У 2017 році Фенн знову постала перед камерою в образі Одрі в сіквелі серіалу – "Твін Пікс: Повернення".

Вероніка Кастро, "Багаті теж плачуть"

Вероніка Кастро, "Багаті теж плачуть"

Хоча Вероніку Кастро ніколи не вважали секс-символом в повному сенсі цього слова, проте, ім'я актриси в 1980-х не сходило з перших шпальт газет, а її макіяж і зачіску намагалися повторити мільйони жінок, і особливо – в Радянському Союзі. Такою була популярність серіалу "Багаті теж плачуть", який вийшов на екрани ще в 1979 році. Однак, в СРСР серіал був показаний в кінці 1980-х і відразу обзавівся приголомшливим успіхом.

Вероніка Кастро стала однією з найбажаніших жінок. Успіх вийшло повторити і в іншому проекті за участю зірки – серіалі "Дика Роза", який пройшов на телеекранах в 1987 році, а в країни СНД дійшов в середині 1990-х.

Після цих двох проектів Вероніка Кастро продовжувала багато зніматися, але успіху серіалів не вийшло повторити. Єдиний найбільш помітний проект Кастро – серіал "Будинок Квітів".

Пета Уїлсон, "Її звали Нікіта"

Пета Уїлсон, "Її звали Нікіта"

Культовий фільм Люка Бессона "Її звали Нікіта" свого часу отримав високі відгуки кінокритиків і небувалу славу. У підсумку, в 1997 році на телеекрани вийшов однойменний серіал "Її звали Нікіта", який розвинув історію фільму у всіх подробицях.

Серіал нараховує п'ять сезонів, але згадується глядачам досі, причому – з перших кадрів, де миготить актриса Пета Уїлсон, яка зіграла головну роль. Елегантна краса, підкреслена красивими відвертими сценами, в мить зробила з Вілсон зірку екрану.

Однак, подальша акторська кар'єра не принесла їй успіху і навіть переїзд з Австралії в США не став для Вілсон проривом. Однак, зірка пережила свій "захід" цілком спокійно і почала випускати білизну під власною маркою Wylie Wilson.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, куди пропала Наталія Орейро і чим зараз займається зірка "Дикого Ангела".