Від невдалої пластики до випуску білизни: як живуть секс-символи серіалів 1980 – 1990-х

За грою цих актрис спостерігали мільйони глядачів по всьому світу. Їм співчували, разом з ними переживали головні драми і пригоди – мова йде про героїнь культових серіалів 1980 – 1990-х. Пройшли роки і багато хто з секс-символів змінилися до невпізнання, змінилися або взагалі пішли з професії.

OBOZREVATEL розповідає, як живуть сьогодні зірки серіалів минулого.

Кар'єра Кармен Електри (в миру – Тара Лі Патрік) почалася в 1990-х роках, причому – відразу зі зйомок в серіалах про рятувальників: "Ночі Малібу" в 1996 і "Рятувальники Малібу. Білий грім в Глейшер-Бей", але справжня слава прийшла до дівчини в 1997 році, коли на екрани вийшов основний проект – серіал "Рятувальники Малібу".

Червоний купальник, дошка для серфа і розвіваються на вітрі волосся – все це зробило образ Кармен Електри настільки бажаним, що глядачі по всьому світу знову полюбили ім'я Кармен, в Росії і Україні навіть стали давати це ім'я новонародженим дівчаткам.

Однак, "Рятувальники Малібу" стали чи не єдиним помітним проектом в кар'єрі актриси. Вона все ще грає в епізодах, також записала два музичні альбоми і випустила серію вправ з аеробіки. Основна діяльність Кармен – це благодійність, актриса підтримує фонди, які допомагають людям, які пережили пухлина мозку і страждають на хворобу Паркінсона.

"Район Мелроуз" або "Мелроуз Плейс" був одним з найпопулярніших проектів 1990-х років і окремої популярності заслужила героїня Аманди – чарівна інтриганка і володарка сердець. Зіграла цю роль Хізер Локлір і її великі волошкові очі, а також пишна білява зачіска запали в душу багатьом телеглядачам. Актриса отримала чотири номінації на "Золотий глобус". До слова, артистку помітили ще в проекті 1980-х "Династія", де вона зіграла роль Семмі.

Після завершення проекту навесні 1999 року, Локлір запросили на головну роль в інший проект – "Спін Сіті", який також користувався популярністю. Однак, після цього кар'єра пішла на спад і в пресі раз у раз з'являлися відомості про затяжної депресії актриси, спроби самогубства, невдалої пластики і інші неприємності.

Невеликий сплеск кар'єри стався в кінці 2000-х, коли "Мелроуз Плейс" вирішили "воскресити", хоча це ненадовго – вже з другого сезону рейтинги проекту були низькими. Крім того, у Локлір з'явився серіал "Красуні Клівленда", що став для актриси першим помітним проектом за довгий час.

Вперше про чарівну уругвайську красуню Наталію Орейро заговорили після виходу серіалу "Багаті і знамениті", в якому та зіграла епізодичну роль Вікторії. Однак, саме тоді її помітили і стали запрошувати в різні проекти. У 1998 році ім'я Орейро гриміло по всьому світу – з величезним успіхом пройшла прем'єра всім відомого "Дикого Ангела", в якому та зіграла головну роль Мілагрос – сироту з католицького монастиря.

Слава і любов фанатів по всьому світу, рекламні контракти і пропозиції від провідних режисерів Південної Америки – ось що чекало Орейро. При цьому, актриса виконала і заголовну пісню, яку всі дізнаються з перших акордів – "Cambio dolor".

Хоча після "Дикого ангела" в житті Орейро з помітних проектів був серіал "Аманда О" і "Ти – моє життя", актриса продовжує цілком успішну акторську і сценічну кар'єру.

"Елен і хлопці" був одним з найпопулярніших європейських серіалів в 1990-і роки. Французький ситком про повсякденне життя підлітків, їх переживання і комедійні моменти життя підкорив глядачів і буквально прикував їх до екрану. Головну роль в серіалі зіграла Елен Ролле, для якої це був справжній прорив.

Ролле зіграла ще в трьох серіалах, які є продовженням серіалу "Елен і хлопці" - "Мрії кохання", "Канікули кохання" і "Таємниці кохання". При цьому, "Таємниці кохання" йшли на екранах вже в кінці 2010-х років, мова в ньому йшла про дорослих героїв серіалу, але таким успіхом вже не користувався.

Для актриси разом з цими проектами закінчилася і успішна кар'єра. Зараз Ролле знімається в епізодах, займається музикою і записує пісні. Крім того, актриса з 2013 року виховує двох прийомних дітей з Ефіопії.

Шерілін Фенн полюбилася глядачам серіалу "Твін Пікс" буквально з перших епізодів. Зовнішність актриси, яка зіграла одну з головних ролей – Одрі Хорн, порівнювали з Мерілін Монро. Класична зачіска і мейк-ап були "фішкою" героїні, а Фенн стала секс-символом 1990-х років.

Після завершення серіалу актриса продовжила свою кар'єру – в резюме у неї більше ста ролей, але другий раз такого успіху повторити не вийшло, більшість з них були епізодичними. У 2017 році Фенн знову постала перед камерою в образі Одрі в сіквелі серіалу – "Твін Пікс: Повернення".

Хоча Вероніку Кастро ніколи не вважали секс-символом в повному сенсі цього слова, проте, ім'я актриси в 1980-х не сходило з перших шпальт газет, а її макіяж і зачіску намагалися повторити мільйони жінок, і особливо – в Радянському Союзі. Такою була популярність серіалу "Багаті теж плачуть", який вийшов на екрани ще в 1979 році. Однак, в СРСР серіал був показаний в кінці 1980-х і відразу обзавівся приголомшливим успіхом.

Вероніка Кастро стала однією з найбажаніших жінок. Успіх вийшло повторити і в іншому проекті за участю зірки – серіалі "Дика Роза", який пройшов на телеекранах в 1987 році, а в країни СНД дійшов в середині 1990-х.

Після цих двох проектів Вероніка Кастро продовжувала багато зніматися, але успіху серіалів не вийшло повторити. Єдиний найбільш помітний проект Кастро – серіал "Будинок Квітів".

Культовий фільм Люка Бессона "Її звали Нікіта" свого часу отримав високі відгуки кінокритиків і небувалу славу. У підсумку, в 1997 році на телеекрани вийшов однойменний серіал "Її звали Нікіта", який розвинув історію фільму у всіх подробицях.

Серіал нараховує п'ять сезонів, але згадується глядачам досі, причому – з перших кадрів, де миготить актриса Пета Уїлсон, яка зіграла головну роль. Елегантна краса, підкреслена красивими відвертими сценами, в мить зробила з Вілсон зірку екрану.

Однак, подальша акторська кар'єра не принесла їй успіху і навіть переїзд з Австралії в США не став для Вілсон проривом. Однак, зірка пережила свій "захід" цілком спокійно і почала випускати білизну під власною маркою Wylie Wilson.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, куди пропала Наталія Орейро і чим зараз займається зірка "Дикого Ангела".