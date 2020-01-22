День народження Володимира Висоцького: стало відомо про концерт відомого актора в Києві

25 січня до Дня Народження Володимира Висоцького в столичному Caribbean Club Concert Hall відбудеться концерт Олексія Горбунова та групи "Грусть пілота", присвячений легендарному артистові. Наживо прозвучать пісні і вірші всенародного улюбленця.

Поет, романтик, хуліган, актор і неймовірний артист Володимир Висоцький написав близько 800 пісень. У його текстах щирість, життя, правда. Зараз вони також знаходять відгук у серцях людей, написані ніби для всіх і для кожного особисто.

Олексій Горбунов не хоче бути "Висоцьким". Імітацію і наслідування він називає гримасою і зневажає. У його виконанні "Коні вибагливі", "Банька по-білому", "На Великому Каретному" звучать інакше ніж в оригіналі, але щиро, затишно і по-домашньому.

25 січня в затишному залі Caribbean Club Concert Hall під звуки улюблених мелодій згадаємо дивовижний талант і непересічну особистість - Володимира Висоцького.

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