Трамп або Байден: як і за кого голосували Мадонна, Еністон і Хадід на виборах президента США

США захопила політична лихоманка – третього листопада країна обирає Конгрес, губернаторів штатів, віцепрезидентів, місцеву владу і найголовніше: главу держави. За можливість стати біля керма країни борються Дональд Трамп і Джо Байден, республіканець і демократ. До політичних суперечок долучилися зірки кіно й шоу-бізнесу.

OBOZREVATEL розповідає, за кого і як закликали голосувати Мадонна, Демі Мур, Джастін Тімберлейк та інші знаменитості.

Зірка фільмів "Модна матуся" і "Війна наречених" Кейт Хадсон активно закликала підписників віддати голос на майбутніх виборах президента США. У день виборів Хадсон однією з перших опублікувала фото після голосування і підписала його, використовуючи цитату з пісні групи The Beatles "Пенні Лейн": "Як сказала б Пенні Лейн..." ___________ "Я дозволю вам заповнити поле".

Голлівудська актриса не була активною учасницею політичних суперечок і кампаній у соціальних мережах, але опублікувала відео, на якому закликала підписників взяти участь у голосуванні.

"Можливо, це найважливіші вибори в нашому житті. Будь ласка, покличте своїх друзів скористатися своїм правом голосу і проголосувати за майбутнє, в якому ми хочемо, щоб жили наші діти і діти наших дітей. Якщо ви ще не зробили цього, складіть план, як ви будете голосувати. Переконайтеся, що ви зареєстровані, знаєте свою виборчу дільницю і у вас є транспорт! Потім перевірте 3 друзів, щоб переконатися, що вони зробили те ж саме "- написала Мур в підписі до відео.

Співак, володар дев'яти премій "Греммі" Джастін Тімберлейк також не залишився осторонь і вирішив поспілкуватися зі звичайними людьми за допомогою zoom. Підключаючись до відеоконференції, Тімберлейк закликав голосувати на виборах президента США, а також жартував і відповідав на питання. Ролик він опублікував в Instagram і підписав:

"Якщо ви ще не зробили цього, виходьте #ГОЛОСУВАТИ! Дякую цій дивній групі телефонних банкірів і виборців з Пенсільванії за те, що дозволили мені розбити ваш зум".

Супермодель Джіджі Хадід, яка нещодавно стала мамою, також напередодні виборів, другого листопада, закликала своїх підписників вийти з дому і відправитися на виборчі дільниці. Хадід була короткою, підписавши фото:

"Будь ласка, голосуйте завтра!", – запропонувала Хадід своїм шанувальникам в понеділок, другого листопада.

Мадонна відома як затята захисниця сексуальних меншин, а також борець проти насильства і расизму. Вона була однією з тих зірок, хто широко і дуже активно підтримував рух Black Lives Matter. Перед виборами президента в США співачка неодноразово зазначала, наскільки важливо проголосувати цього дня, але не приховувала свою прихильність до курсу демократа Джо Байдена. Співачка у понеділок, другого листопада, опублікувала відео, на якому були показані невдалі моменти правління Трампа, і підписала допис:

"Витягніть цього прихильника білого переваги з Білого Дому", - написала Мадонна.

Правда, коментатори відреагували несподівано – велика частина зазначила, що будуть голосувати саме за лідера республіканців.

Єва Лонгорія також є прихильницею демократів, і чим ближче були вибори, тим активніше актриса обговорювала цю тему в своїх соціальних мережах. Практично щодня Лонгорія публікувала дописи на цю тему і сьогоднішній день не став винятком, актриса розповіла підписникам, де і як перевірити свою дільницю для голосування.

Модель Хейлі Бібер також обговорювала політичну боротьбу за місце президента США у себе в соціальних мережах, але не так активно. Крім того, дружина Джастіна Бібера не закликала голосувати за когось конкретного. Кілька годин тому Бібер опублікувала селфі з підписом:

"Завтра день виборів !!! Якщо у вас не було можливості проголосувати раніше, завтра цей день! Будь ласка, йдіть і залишайтеся в безпеці!" – написала Бібер напередодні, другого листопада.

До слова, чоловік моделі – співак Джастін Бібер, політичного завзяття дружини в себе в соціальних мережах не поділяв.

Дженніфер Еністон до політичної ситуації поставилася з властивим їй гумором – актриса створила окрему папку для сторіз, які присвятила темі виборів. На фото Еністон використовувала образ з серіалу "Друзі", а також ділилася різними дописами інших людей на цю тему. У день виборів актриса опублікувала фото процесу голосування і зазначила, що віддала голос за Джо Байдена і демократів, оскільки виступає за рівноправність і справедливість.

"Я закликаю вас серйозно подумати, хто найбільше постраждає від цих виборів, якщо ми будемо залишатися на тому шляху, по якому йдемо прямо зараз ... ваші дочки, співтовариство ЛГБТ, наші чорні брати і сестри, літні люди із захворюваннями, і ваші майбутні діти, і внуки. ⠀ Вся справа не в одному кандидатові або одному питанні, а в майбутньому цієї країни і всього світу. Голосуйте за рівні права людини, за любов і за порядність", - написала актриса.

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