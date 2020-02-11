Співак, шоумен, суддя Національного відбору на конкурс Євробачення Андрій Данилко запропонував змінити формат проведення півфіналів відбору.

"Як один з членів журі я хотів би подивитися концерт, всі виступи, а потім висловив би якесь загальне враження", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку артиста, "не потрібно розповідати кожному учаснику про проблеми. Вони ж всі стараються. Це їхні перші кроки. Крім того, найчастіше буває, що нема чого обговорювати. Навіщо витрачати на це час?"

"Ось, наприклад, виходить перший учасник, гурт [О], і що говорити, з ким порівнювати? Ми ще не бачили інших. Може, вони найкращі в цьому концерті, а може, найгірші. Ще нічого не зрозуміло", – зазначив Данилко.

Андрій Данилко запропонував змінити формат Нацвідбору на Євробачення

За його словами, відбіркові півфінальні тури мають відбуватися "в інший динаміці". "Можуть бути жарти ведучих, якісь репліки журі". При цьому не обов'язково оцінювати всіх учасників. "Про когось можна взагалі нічого не сказати. Це було добре, але просто не підходить. Краще сказати про тих, хто вартий коментаря", – пояснив член журі.

У цьому контексті він наголосив, що навіть у подібному форматі молоді виконавці отримують унікальну можливість "проявити себе і заявити про себе на велику аудиторію. Бо реально півфінали Нацвідбору дивляться, зокрема у багатьох країнах".

Водночас він переконаний в тому, що формат фіналу Національного відбору слід залишити таким, як є, оскільки "починаються певні суперечки, серйозна боротьба".

Як писав OBOZREVATEL, 8 лютого відбувся перший півфінал українського Нацвідбору на Євробачення. За результатами глядацького та суддівського голосування, до фіналу пройшли KRUTЬ, Jerry Heil і гурт Go-A. Другий півфінал відбудеться у суботу, 15 лютого. Фінал – у суботу, 22 лютого.

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