Четвертий номер журналу OBOZREVATEL: професії майбутнього, "гола" йога та найсексуальніші жінки

OBOZREVATEL випустив четвертий номер свого проекту — журналу для тих, хто шукає якісну і цікаву подачу інформації в друкованих ЗМІ.
Обкладинку прикрасила співачка, ведуча, народна артистка України, чарівна Тіна Кароль.
У номері за вересень-жовтень ви можете прочитати про:
Уроки 9/11: як 11 вересня 2001 року змінило світ
Співачку Alyosha, яка в ексклюзивному інтерв'ю розповідає про ревнощі, скандали і золоте правило своєї родини
Найсексуальніших жінок України та світу
Оксамитовий сезон: куди поїхати відпочити тим, хто не встиг цього зробити влітку
Те, чого не знають батьки: 10 фактів про реформу освіти в Україні
Міфи про одну з найпопулярніших операцій: збільшення губ
Мобільні додатки для знайомств: чи легко знайти партнера для "швидкого" сексу
Редакція підготувала багато актуального ексклюзивного контенту.
Видання відрізняє принципово новий формат подачі інформації. Візуальна концепція дозволяє зрозуміло і цікаво розповісти про найважливіші теми. Загальний тон номера підкреслює слоган OBOZREVATEL "Кожен знайде своє".
Крім того, читачі зможуть відшукати на сайті теми, які їм сподобалися, використовуючи QR-код, розміщений у кожному матеріалі журналу.
Шукайте свіжий номер!
Міста: Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Житомир, Одеса, Львів, Чернівці
Мережі: Ашан, Епіцентр, VARUS, кіоски преси
А ще: аеропорти: Бориспіль, Жуляни, Львів
OBOZREVATEL — інтернет-ЗМІ №1 в Україні, яке завоювало високу оцінку.
OBOZREVATEL відвідує 2,1 млн читачів щодня, 26 млн читачів у липні 2019 року
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