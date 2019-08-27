Четвертий номер журналу OBOZREVATEL: професії майбутнього, "гола" йога та найсексуальніші жінки

OBOZREVATEL випустив четвертий номер свого проекту — журналу для тих, хто шукає якісну і цікаву подачу інформації в друкованих ЗМІ.

Обкладинку прикрасила співачка, ведуча, народна артистка України, чарівна Тіна Кароль.

У номері за вересень-жовтень ви можете прочитати про:

Уроки 9/11: як 11 вересня 2001 року змінило світ

Співачку Alyosha, яка в ексклюзивному інтерв'ю розповідає про ревнощі, скандали і золоте правило своєї родини

Найсексуальніших жінок України та світу

Оксамитовий сезон: куди поїхати відпочити тим, хто не встиг цього зробити влітку

Те, чого не знають батьки: 10 фактів про реформу освіти в Україні

Міфи про одну з найпопулярніших операцій: збільшення губ

Мобільні додатки для знайомств: чи легко знайти партнера для "швидкого" сексу

Редакція підготувала багато актуального ексклюзивного контенту.

Видання відрізняє принципово новий формат подачі інформації. Візуальна концепція дозволяє зрозуміло і цікаво розповісти про найважливіші теми. Загальний тон номера підкреслює слоган OBOZREVATEL "Кожен знайде своє".

Крім того, читачі зможуть відшукати на сайті теми, які їм сподобалися, використовуючи QR-код, розміщений у кожному матеріалі журналу.

Шукайте свіжий номер!

Міста: Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Житомир, Одеса, Львів, Чернівці

Мережі: Ашан, Епіцентр, VARUS, кіоски преси

А ще: аеропорти: Бориспіль, Жуляни, Львів

OBOZREVATEL — інтернет-ЗМІ №1 в Україні, яке завоювало високу оцінку.

OBOZREVATEL відвідує 2,1 млн читачів щодня, 26 млн читачів у липні 2019 року

OBOZREVATEL — єдиний український сайт, який склав конкуренцію прокремлівським ресурсам і входить у ТОП-15 рейтингу LiveInternet за вибіркою "Всі країни".

Також ми — важливе джерело об'єктивної інформації для вихідців із пострадянських країн у всьому світі. Серед наших читачів є жителі США, Ізраїлю, Німеччини, Казахстану, Білорусі та інших країн.

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