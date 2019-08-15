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"Чарівна україночка!" Худа Лорак блиснула грудьми в образі "золотої рибки"

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Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, викликала захват у мережі стрункою фігурою.

Нові знімки артистка опублікувала в Instagram. Лорак засвітила груди в короткій сукні, в якій користувачі мережі порівняли її з "золотою рибкою".

"Шалено красива", "Прямо як золота рибка", "Красуня", "Шикарне плаття", "Красива і скромна", - пишуть шанувальники.

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram

Деякі фанати також нагадали про українське коріння дівчини, заявивши, що чекають її на батьківщині.

"Чарівна наша україночка. Ти прекрасна", "Українська красуня", "Україні вас дуже не вистачає!" - пишуть вони.

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"Чарівна україночка!" Худа Лорак блиснула грудьми в образі "золотої рибки"
"Чарівна україночка!" Худа Лорак блиснула грудьми в образі "золотої рибки"
"Чарівна україночка!" Худа Лорак блиснула грудьми в образі "золотої рибки"
"Чарівна україночка!" Худа Лорак блиснула грудьми в образі "золотої рибки"
"Чарівна україночка!" Худа Лорак блиснула грудьми в образі "золотої рибки"
"Чарівна україночка!" Худа Лорак блиснула грудьми в образі "золотої рибки"
"Чарівна україночка!" Худа Лорак блиснула грудьми в образі "золотої рибки"
"Чарівна україночка!" Худа Лорак блиснула грудьми в образі "золотої рибки"
"Чарівна україночка!" Худа Лорак блиснула грудьми в образі "золотої рибки"
"Чарівна україночка!" Худа Лорак блиснула грудьми в образі "золотої рибки"
"Чарівна україночка!" Худа Лорак блиснула грудьми в образі "золотої рибки"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Ані Лорак
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