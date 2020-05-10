"На війні так не фарбувалися": Бузову розкритикували в мережі за фотосесію до 9 Травня

Російську артистку Ольгу Бузову розкритикували в мережі за фотосесію у військовій формі, присвячену 75-річчю Дня Перемоги.

Відповідну публікацію вона зробила на своїй сторінці в Instagram. На фото вона зображена у військовій формі з макіяжем і манікюром, що, зокрема, і викликало шквал критики з боку фоловерів.

На думку користувачів, артистка нещиро намагається "примазатися" до урочистих подій, також багато хто вважав її фото позерством. Фоловери залишили під знімками негативні коментарі: "З макіяжем і манікюром", "Поменше макіяжу не пробувала?", "Показушниця", "на війні в макіяжі не ходять". Також її закликали зняти форму, щоб не ганьбити ветеранів: "Знімай форму, ти ганьба Росії, а дідів з бабусями не ганьби, знімай".

Ольгу Бузову розкритикували за фотосесію у військовій формі Інстаграм Бузової

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 27-річний бойфренд Ольги Бузової жорстко розіграв артистку, виливши на неї відро води.

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