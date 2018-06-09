"Був гіркий досвід": потенційний "Холостяк" розкрив особисті секрети

Один із претендентів на роль "Холостяка" - адвокат, власник юридичної компанії Владислав Безрук - пообіцяв справжнє шоу в разі, якщо отримає можливість зніматися в проекті.

Він розповів про те, що він цінує в дівчатах і як бачить свою участь в реаліті, передає видання "Хочу".

"Якщо я стану Холостяком, я влаштую шоу, справжнє яскраве шоу", - пообіцяв він.

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Про себе чоловік сказав коротко: "Я говорю правду, кажу те, що думаю, я справжній". Він упевнений, що саме ці його якості і привернули команду проекту, завдяки чому його назвали одним із п'яти завидних женихів.

Головний герой реаліті "Холостяк", на думку Владислава, повинен бути чесним і прямолінійним. Ці якості він хотів би бачити і в своїй обраниці.

Про те, чому чоловік досі холостяк, він сказав так: "У мене дуже великий і гіркий життєвий досвід, а ще я добре розбираюся в жінках".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фінальному пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" глядачі дізналися, хто може стати наступним Холостяком.