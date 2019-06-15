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"Булочки підгоріли": бЛобода блиснула грудьми та викликала ажіотаж в мережі

17.4тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, похвалилася пікантним знімком на відпочинку.

У Instagram артистка показала, як відпочиває, повідомивши, що у неї почалася "маленька відпустка". На фото Лобода позує в чорній кепці і окулярах, злегка оголивши груди.

Шанувальники співачки розсипалися в компліментах зірці, проте знайшлися й ті, хто розкритикував зовнішність 36-річної киянки.

Новини
"Як гопник": Лобода показала груди і викликала подив пікантним фото
"Булочки підгоріли": бЛобода блиснула грудьми та викликала ажіотаж в мережі

"Сексуальні груди", "Страх, що робити з такими губами, як інкубаторські", "Булочки підгоріли", "Страшилка", "Починається оголення", - пишуть коментатори.

"Булочки підгоріли": бЛобода блиснула грудьми та викликала ажіотаж в мережі
"Булочки підгоріли": бЛобода блиснула грудьми та викликала ажіотаж в мережі
"Булочки підгоріли": бЛобода блиснула грудьми та викликала ажіотаж в мережі
"Булочки підгоріли": бЛобода блиснула грудьми та викликала ажіотаж в мережі
"Булочки підгоріли": бЛобода блиснула грудьми та викликала ажіотаж в мережі
"Булочки підгоріли": бЛобода блиснула грудьми та викликала ажіотаж в мережі
"Булочки підгоріли": бЛобода блиснула грудьми та викликала ажіотаж в мережі
"Булочки підгоріли": бЛобода блиснула грудьми та викликала ажіотаж в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року Лобода брала участь в російській музичній премії МузТВ, де отримала нагороду. Навколо неї розгорівся скандал. Зокрема, очевидці розповіли, що співак Сергій Лазарєв обматюкав її на врученні премії. Однак пізніше він прокоментував ситуацію, віджартувався, що це чиясь фантазія.

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Особа
Світлана Лобода (LOBODA)
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