Було бажання приїхати додому, посмажити картоплю і нікого не бачити – Андрій Данилко в бліц-шоу "Без гриму"

Актор і композитор, сценарист і продюсер, співак і художник, мега-популярність якому приніс образ провідниці Вєрки Сердючки. Тренер популярного талант-шоу і член журі національного відбору Євробачення, народний артист України Андрій Данилко в ексклюзивному бліц-шоу "Без гриму" розповів Ганні Буткевич про те, чим Сердючка краща за Данилка, коли він збирається відправити Вєрку на пенсію, яка пісня принесла найбільше грошей, як працювалося в Голлівуді і де на Хрещатику увічнена голова Сердючки.

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