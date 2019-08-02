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Було бажання приїхати додому, посмажити картоплю і нікого не бачити – Андрій Данилко в бліц-шоу "Без гриму"

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Актор і композитор, сценарист і продюсер, співак і художник, мега-популярність якому приніс образ провідниці Вєрки Сердючки. Тренер популярного талант-шоу і член журі національного відбору Євробачення, народний артист України Андрій Данилко в ексклюзивному бліц-шоу "Без гриму" розповів Ганні Буткевич про те, чим Сердючка краща за Данилка, коли він збирається відправити Вєрку на пенсію, яка пісня принесла найбільше грошей, як працювалося в Голлівуді і де на Хрещатику увічнена голова Сердючки.

Не пропустіть 6 серпня о 07:30 на ОbozTV

Було бажання приїхати додому, посмажити картоплю і нікого не бачити – Андрій Данилко в бліц-шоу "Без гриму"

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Без гриму
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