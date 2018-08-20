Були Ургант і Агутін: як друг Путіна влаштував дочці розкішне весілля у Франції

Весілля дочки російського мільярдера Володимира Потаніна Анастасії відбулося у Франції на Лазурному березі.

34-річна Анастасія Потаніна стала дружиною інструктора з танців, моделі, 24-річного Артема Кручина. Святкування коштувало олігархові більше 10 мільйонів доларів, пише Super. До слова, магнат знаходиться в кремлівському списку і підпадає під санкції США.

Місія підтримувати градус веселощів випала Івану Урганту. Один із найбільш високооплачуваних конферансьє, до слова, бере за корпоратив близько чотирьох мільйонів рублів.

Після урочистого моменту проголошення клятв святкова процесія перемістилася в банкетний зал, де до ранку веселилася під хіти Леоніда Агутіна, 40-хвилинний виступ якого, як правило, обходиться в два мільйони рублів.

Ще близько 300 тисяч доларів витратили на послуги флористів. Потаніним також довелося організувати трансфер для гостей на приватних літаках і оплатити проживання в елітному готелі кінця XIX століття. Найпростіші номери в Hotel du Cap-Eden-Roc коштують від 490 до 700 євро за ніч, номери "делюкс" - 850-1200 євро, а сьюти - від 1200 євро і вище. Таким чином, за попередніми підрахунками витрати олігарха склали більше десяти мільйонів доларів.

Завершився святковий вечір розкішним десертом - молодята традиційно розрізали багатоярусний торт, приготований кращими французькими кондитерами. Незважаючи на те, що свої відносини Анастасія та Артем не афішували, їх весілля вже претендує на звання найгучнішої події цього року.

Артем Кручин

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Путін подарував на весілля міністру закордонних справ Австрії.