Була з коханцем? Гола Волочкова похвалилася вульгарним шпагатом

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала нове відверте фото.

В Instagram артистка виклала традиційний для себе знімок у шпагаті, на якому вона позує лише в нижній білизні, засвітивши груди.

При цьому через часту критику в сторону Волочкової вона приховала коментарі, залишивши загадковий підпис до фото: "Розтягую задоволення від зустрічі з цікавою людиною, яка була у мене в гостях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Волочкова влаштувала публічну бійку під час зйомок на телебаченні. Також у бійці брав участь актор Микита Джигурда.

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