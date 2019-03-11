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Була з коханцем? Гола Волочкова похвалилася вульгарним шпагатом

2.3тЧитати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала нове відверте фото.

В Instagram артистка виклала традиційний для себе знімок у шпагаті, на якому вона позує лише в нижній білизні, засвітивши груди.

При цьому через часту критику в сторону Волочкової вона приховала коментарі, залишивши загадковий підпис до фото: "Розтягую задоволення від зустрічі з цікавою людиною, яка була у мене в гостях".

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"Все видно, так?" Волочкова здивувала фанатів несподіваним шпагатом
Була з коханцем? Гола Волочкова похвалилася вульгарним шпагатом
Була з коханцем? Гола Волочкова похвалилася вульгарним шпагатом

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Волочкова влаштувала публічну бійку під час зйомок на телебаченні. Також у бійці брав участь актор Микита Джигурда.

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Особа
Анастасія Волочкова
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А Обоз такое зачем публикует? Тут одни старички-дрочеры рулят?
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