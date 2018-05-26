"Будуть переслідувати": скандальний Лоза заявив про загрозу життю Данилко

Шоумен і композитор Андрій Данилко, який прославився завдяки перевтіленням у Вєрку Сердючку, не виступає в Росії через страх за своє життя.

Таку заяву в ефірі "5 канал" зробив російський музикант Юрій Лоза, коментуючи ігнорування артистом запрошень на концерти в РФ.

Як стверджує Лоза, український виконавець не зможе повернутися в свою країну, адже там його будуть переслідувати за виступ на російській території.

"Він (Данилко. - Ред.) - нормальна людина. Він теж побоюється за власне життя", - сказав Лоза.

Він додав, що Андрій Данилко заробив достатньо, щоб забезпечити собі гідне життя, і тепер гастролює по інших країнах.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Андрій Данилко розніс журі "Євробачення-2018" за оцінки Україні.