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"Буде вибухово": стало відомо про "гарячу" учасницю шоу "Танці з зірками"

1.9т Читати матеріал російською

Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) прийняла виклик для участі в новому сезоні популярному шоу "Танці з зірками-2019".

Про це стало відомо завдяки "#танціззіркаміchallenge", який проходить в офіційному Instagram-каналі проекту (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Це буде вибухово. Епатажна та яскрава артистка MARUV приймає #танціззіркамиchallenge і братиме участь у новому сезоні Танці з зірками", – йдеться в повідомленні до відео, на якому Корсун в традиційному для неї латексі й на величезних шпильках погодилася брати участь в шоу.

MARUV

MARUV

кадр з відео

Новини
"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Дискобол відправився в напрямку Поліграфа Шарикоff, більш відомого як Серьога, олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Анни Різатдінової та тренера "Голос. Діти" Позитиву.

Це буде вибухово 🔥 епатажності та Яскрава артистка MARUV @maruvofficial пріймає # танціззіркаміchallenge и братіме доля у новому Партнери Вся Танці з зірками. Цікаво Побачити співачку на паркеті? Тім годиною дискобол обирає Нових учасников сезону и прямує до Поліграфа Шарікоff, більш відомого як Серьога, олімпійської чемпіонкі з художньої гімнастікі Анни Різатдінової и тренера "Голос.Діті" Позитиву. @poligrafofficial @anna_rizatdinova @positiff

Публікація від Танці з зірками на 1 + 1 (@ tanci1plus1)

Як повідомляв OBOZREVATEL, першими названими учасниками нового сезону стали телеведучий Володимир Остапчук, зірка "Дізельшоу" Вікторія Булітко, актор Михайло Кукуюк і Надія Матвєєва.

Пізніше в мережі розгорілися суперечки навколо нового сезону – багато шанувальників шоу хотіли побачити на паркеті українського музиканта Потапа.

Також виклик на участь в проекті взяли ведуча "Сніданок з" 1 + 1 "Людмила Барбір, актриса Ксенія Мішина і актор Олексій Яровенко.

Журі цього року стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

Останнім перед Корсун погодився брати участь ведучий проекту "Одруження наосліп" Даніель Салем.

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Особа
MARUV
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
та xyй вам у рота
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