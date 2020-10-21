Британський музикант Стівен Рідлі вперше виступить в Україні

12 березня 2021 року в Києві дасть концерт молодий британський музикант Стівен Рідлі.

Стівен – автор музики і текстів, віртуозний піаніст і чуттєвий вокаліст, який швидко набирає популярність в онлайні, пачками отримує позитивні відгуки музичних критиків і збирає тисячні зали у всьому світі.

"Багато артистів відмовляються від мрії про велику сцену і повертаються до звичайного життя, часто втрачаючи багаторічну практику, але вибираючи стабільність. Стівен Рідлі зробив навпаки: відмовився від багатообіцяючої кар'єри в інвестиційному банкінгу, щоб реалізувати свою мрію стати успішним артистом. Я бачив виступи Стівена кілька разів, і мене дивує, як він відчуває пісні. Незалежно від того, виконує він кавер або власний трек, ви відчуваєте його в самій основі композиції, його живу емоцію, експресивно виражену кожною нотою і словом", – Danny Williams, London Lifestyle Magazine

Кілька фактів про Стівена Рідлі:

має бездоганну зовнішність і манери британського денді

безпосередньо спілкується з фанами в соціальних мережах

часто грає вуличні концерти

на концертах виконує як власні пісні, так і кавери світових хітів, які в його виконанні отримують нове прочитання

восени планує представити дебютний альбом

Список фанів Стівена Рідлі поповнюється з першого перегляду його лайв. Можете перевірити:

З досвіду Біллі Айліш ми знаємо, що в сучасному діджитал-світі успіх артиста може початися задовго до виходу першого альбому. Не пропустіть можливість восени почути нове музичне відкриття Британії в Україні.

Концерт талановитого Стівена Рідлі відбудеться в Києві в Міжнародному центрі культури і мистецтв 12 березня. За два дні до київського шоу, 10 березня, Стівен запланував концерт у Львівській Опері. Слухати артиста комфортніше в "сидячому" залі, тому організатори події вибрали найкращі для цього формату локації в Києві і Львові. Прийти на концерт можна всією сім'єю, музика Рідлі рекомендується кожному.

Важливо: під час концерту організатор події гарантує дотримати всі офіційні правила і норми безпеки, передбачені для проведення концертів в Україні цієї осені.

Квитки можна придбати за посиланням.