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Брежнєва блиснула пишними грудьми, вистрибнувши з басейну: гаряче відео

1.4тЧитати матеріал російською

Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж в мережі жарким відео.

Артистка опублікувала в Instagram відео з відпочинку, на якому вона, виринувши з басейну, блиснула пишними грудьми в чорному купальнику.

Брежнєва блиснула пишними грудьми, вистрибнувши з басейну: гаряче відео
Брежнєва блиснула пишними грудьми, вистрибнувши з басейну: гаряче відео

Користувачі мережі буквально засипали зірку компліментами. "Красива жінка", "Богиня", "Вона фантастична", "Супер", "Краса вічна", "Як Афродіта", - пишуть вони.

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Брежнєва блиснула пишними грудьми, вистрибнувши з басейну: гаряче відео
Брежнєва блиснула пишними грудьми, вистрибнувши з басейну: гаряче відео
Брежнєва блиснула пишними грудьми, вистрибнувши з басейну: гаряче відео
Брежнєва блиснула пишними грудьми, вистрибнувши з басейну: гаряче відео
Брежнєва блиснула пишними грудьми, вистрибнувши з басейну: гаряче відео
Брежнєва блиснула пишними грудьми, вистрибнувши з басейну: гаряче відео
Брежнєва блиснула пишними грудьми, вистрибнувши з басейну: гаряче відео
Брежнєва блиснула пишними грудьми, вистрибнувши з басейну: гаряче відео
Брежнєва блиснула пишними грудьми, вистрибнувши з басейну: гаряче відео

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Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєву присоромили за зухвалий наряд на тлі розкішного червоного авто в латексному чорному боді з глибокими вирізами.

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Особа
Віра Брежнєва
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