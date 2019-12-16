BrainStorm зіграли концерт у Києві: фото з яскравої тусовки

12 грудня в столичному Caribbean Club Concert Hall з аншлагом відбувся концерт латвійської поп-рок-групи BrainStorm. Колектив представив українській публіці нову концептуальну програму "30 музичних історій", яку музиканти підготували до 30-річчя групи.

"Ми будемо співати на трьох мовах, як і робимо це завжди. 30 років на сцені - 30 музичних історій сьогодні в Caribbean Club. Спасибо огромное! Дуже раді всіх вас бачити!", - сказав на початку виступу вокаліст BrainStorm Ренарс Кауперс.

Фото: Володимир Бугаєнко

Фото: Володимир Бугаєнко

Фото: Володимир Бугаєнко

Фото: Володимир Бугаєнко

Фото: Володимир Бугаєнко

Латвійські романтики виконали найбільш знакові композиції за всю історію групи. У програму концерту ввійшли як головні хіти групи, серед яких "Maybe", "На зорі", "Вихідні", "Colder", "Слизькі вулиці", "Ти не один", "Контакти", так і нові композиції "Про секс "," До осені "і" Різдво ".

Київська публіка дуже тепло приймала музикантів, хором співала улюблені пісні, і навіть після двогодинного концерту не хотіла відпускати гурт за лаштунки, знову і знову викликаючи BrainStorm на біс. Як сказали самі музиканти, вони давно не пам'ятають таких численних викликів на біс.

Фото: Володимир Бугаєнко

Фото: Володимир Бугаєнко

Фото: Володимир Бугаєнко

Фото: Володимир Бугаєнко

"Ми любимо такі клубні концерти за те, що можемо побачити кожного глядача аж до останнього ряду. Для нас - це особливий формат, особливі концерти, коли ти в постійному контакті з глядачем. Ми були щасливі бачити людей, які люблять нашу музику і підспівували майже всі пісні! Спасибо большое українській публіці за те тепло, яке подарувала нам! ", - поділилися музиканти після концерту.

Серед українських колег по цеху BrainStorm теж виявилося чимало шанувальників творчості групи. "30 музичних історій" прийшли послухати: лідер групи "Фіолет" Сергій Мартинюк, співачка Марі Чеба, музикант Андрій "Муха" Самойло, музикант і ведучий Коля Серга і інші.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!